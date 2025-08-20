EN VIVO| Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025: Panamá compite en gimnasia y otros deportes a través de TVMAX y TVN Pass

Paraguay/Panamá ha tenido este miércoles una jornada intensa en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y la acción continúa en estos momentos y lo puedes ver a través de TVMAX y TVN Pass.

En estos momentos se llevan a cabos las pruebas individuales de triatlón. En ellas participan los panameños María Jimena Ansin y Liska Arteaga, en la rama femenina, además de Iker y Oliver Batista en la masculina.

También se realiza la competencia de la gimnasia artística con la representación de Panamá que está integrada por: Aylin Goon Lan, Susan Madera, Ana Lucía Beitia y María Eloísa Rojas.

Manuel Brown buscará la medalla de bronce en la competencia de lucha grecorromana, categoría - 87 kilogramos, cuando se enfrente al brasileño Kauna Ferreira. La contienda será en el Estadio CEO de Asunción a las 4:48 p.m. (hora de Panamá).

Ivana McFarlane también defenderá los colores panameños en el atletismo cuando compita en la serie 2 de las semifinales en los 200 metros planos, rama femenina.

Actividad matutina

Manuel Brown se convirtió en el protagonista, por parte de la representación panameña, en la categoría de -87 kilogramos. Él se impuso al dominicanos Luis Figuereo en los cuartos de final por puntuación de 7 a 3 y avanzó a las semifinales. En esa instancia cayó derrotado por el mexicano Diego Macías, 2 por 10.

Los resultados obtenidos en esos combates le permiten a Brown luchar por la medalla de bronce frente a Kauna Ferreira.

Por otra parte, los panameños Royglen Temple y Sadath Ortega fueron vencidos en los cuartos de final de las categorías -67 y -97 kilogramos, respectivamente.

Temple sufrió la derrota ante el colombiano Ronaldo Sánchez, por 1-4, y Ortega fue superado por el cubano Ebian González, 0-8.