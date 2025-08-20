MLB noticias| José Caballero: El panameño vivió así su primera gran faena con los Yankees

Béisbol de las Grandes Ligas por TVMAX. Sintoniza el partido Nacionales vs Phillies, con el panameño Edmundo Sosa, el viernes 22 de agosto a las 5:45 p.m.

Estados Unidos/Desde su debut con los Yankees de Nueva York, el pasado 1 de agosto, José 'Chema' Caballero ha pasado por un proceso de adaptación, algo regular en peloteros que cambian de equipo y más cuando ocurre en medio de una temporada en curso; tal como ha sido su caso al iniciar la campaña con los Rays de Tampa Bay. No obstante, su desempeño en la noche del martes evidenció que tiene la confianza necesaria y la capacidad para aportar con sus habilidades a la organización del Bronx.

En el partido que los Yankees y los Rays disputaron el 19 de agosto, el pelotero panameño no solo se reencontró con sus antiguos compañeros, sino que tuvo una faena productiva con los neoyorquinos. En ese cotejo, bateó dos imparables en cuatro turnos, entre ellos dos cuadrangular, con dos carreras anotadas y tres empujadas.

Caballero pegó su primer vuelacercas del partido en la parte alta del segundo episodio con un corredor en base.

El segundo lo pegó sin corredores en las bases en la novena entrada y así cerrar una noche de nueve jonrones en total para los Yankees que vencieron a los Rays, 13 carreras por 3.

"Por eso son los Bombarderos del Bronx. Al estar con esos muchachos, algo se te pega", expresó 'Chema' en declaraciones emitidas por el reportero Bryan Hoch de MLB.com.

Con esta actuación, el oriundo de la provincia de Los Santos, suma cuatro partidos consecutivos con uno o más imparables con el uniforme de los Yankees.

Reencuentro

El cotejo también tuvo un carácter especial para el panameño porque fue el primero ante su antiguo equipo quien le dedicó un video como homenaje el que fue reproducido en la pantalla del George Steinbrenner Field que está ubicada en el jardín izquierdo.

El periodista Mark Skol Jr. posteó en su cuenta de X una entrevista a Caballero quien relató que habló y bromeó con varios de sus excompañeros de los Rays.

"Eso es parte del juego, tener un poco de diversión con ellos", manifestó. "Hablé con varios de ellos. (Edwin) Uceta fue uno de ellos, (Christopher) Morel y Manny Rodríguez", agregó

Duelo histórico de managers

Bajo la dirección de Carlos Mendoza, los Mets de Nueva York vencieron este martes 8x1 a los Nacionales de Washington que dirige Miguel Cairo en el primer enfrentamiento entre dos mánagers nacidos en Venezuela en las Grandes Ligas.

Mendoza, al frente de los Mets desde el principio de la temporada 2024, y Cairo, mánager interino de Washington desde julio, están entre los cuatro únicos venezolanos que han dirigido en la competición, junto con Oswaldo Guillén y Alfredo Pedrique, también interino.

Antes del arranque de esta serie en Washington, Mendoza y Cairo se encontraron para intercambiar alineaciones y darse un abrazo frente a los fotógrafos, en una imagen para el recuerdo del béisbol venezolano.

"Es un privilegio", afirmó Mendoza. "Me siento honrado por ello. Es algo muy importante en nuestra casa".

"Para nosotros, es realmente emocionante. Estoy muy orgulloso de estar aquí", dijo Cairo. "No hay demasiados entrenadores y mánagers latinos. Hoy es un gran día para él y para mí".

El triunfo se decantó pronto del lado visitante con una explosión de cinco carreras en la tercera entrada en el Nationals Park.

El estadounidense Mark Vientos conectó un jonrón de dos carreras y su compatriota Jeff McNeil bateó un doble que permitió que Brandon Nimmo y el dominicano Juan Soto pasaran por la registradora.

Soto, la estrella neoyorquina, dejó su sello después con un cuadrangular de 125 metros en el séptimo inning.

El abridor de los Mets, David Peterson, mantuvo a raya a los locales en ocho entradas desde la lomita en las que permitió una carrera y ponchó a 10 rivales.

Los Mets de Mendoza, antiguo entrenador de banca de los los Yankees de Nueva York, encadenan tres victorias seguidas con las que comienzan a levantar cabeza tras su profundo bache.

Entre el 28 de julio y el 15 de agosto la novena de Queens, que aspira a pelear por el título, encajó 14 derrotas en 16 partidos.

Los Nacionales, de su parte, tienen un balance de 13 victorias y 22 derrotas desde el nombramiento de Cairo en lugar del cesado Dave Martínez.

Cairo, de 51 años, ya había dirigido de forma interina a los Medias Blancas de Chicago en 2022 cuando Tony La Russa dejó el banco por problemas de salud.

Como jugador militó en nueve equipos durante sus 17 años de carrera en Las Mayores.

En otros resultados del martes, los Cerveceros de Milwaukee tropezaron por segunda vez en los últimos tres partidos al caer 6x4 ante los Cachorros de Chicago, impulsados por un jonrón de tres carreras del puertorriqueño Willi Castro.

Antes de su derrota del domingo ante los Phillies, los Cerveceros encadenaban 14 victorias al hilo, la mayor racha ganadora de su historia.

