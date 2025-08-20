Copa Latina de baloncesto 2025| Panamá y Argentina cerraron el torneo

Panameños y argentinos disputaron el tercer lugar del evento previo a la FIBA Americup 2025.

Panamá/La Copa Latina de baloncesto 2025 tuvo su desenlace el 18 de agosto en la Arena Roberto Durán con el partido que realizaron las selecciones de Panamá y Argentina.

El equipo panameño careció de eficacia en sus tiros y eso lo aprovechó el elenco argentino que se llevó la victoria por marcador de 84 a 63 y se quedó con el tercer lugar.

Gonzalo Corbalán encabezó la ofensiva argentina con 22 puntos y Juan Fernández agregó 14.

Brasil fue el colectivo que se quedó con el primer lugar luego de vencer a Uruguay en el partido por el campeonato, por 86 a 77.

Te puede interesar: Copa Latina de baloncesto 2025| Panamá ve truncado su pase a la final a manos de Uruguay

Lo que viene

La Copa Latina fue un torneo que sirvió como preparación a las cuatro selecciones participantes para la FIBA Americup 2025 que se realizarán en Managua, Nicaragua.

La FIBA AmeriCup 2025 será la 20ª edición del torneo más prestigioso entre selecciones nacionales masculinas del continente.

Se celebrará en Managua, Nicaragua, por primera vez en su historia, en el Polideportivo Alexis Argüello del 22 al 31 de agosto de 2025.

A partir de 2025, el torneo retorna a un ciclo cuatrienal (antes era bienal), alineándose con el formato actual global.

Equipos participantes y clasificación

En total participarán 12 selecciones . Nicaragua accede automáticamente como anfitrión.

. Nicaragua accede automáticamente como anfitrión. Las demás plazas se determinaron mediante tres ventanas de clasificación en febrero 2024 , noviembre 2024 y febrero 2025 .

, y . Los equipos clasificados son:

Grupo A (preclasificados): Argentina, Venezuela, Colombia

(preclasificados): Argentina, Venezuela, Colombia Grupo B : Brasil, Panamá, Uruguay

: Brasil, Panamá, Uruguay Grupo C : Canadá, República Dominicana, Nicaragua (como sede)

: Canadá, República Dominicana, Nicaragua (como sede) Grupo D: Estados Unidos, Bahamas, Puerto Rico

Te puede interesar: Real Madrid vs Osasuna: Kylian Mbappé marca la diferencia para los merengues en arranque de liga española

Formato del torneo

Primera fase (fase de grupos): Tres grupos (A, B y C) de cuatro equipos. Todos se enfrentan una vez en rondas todos contra todos. Clasificación a cuartos de final: Se clasifican los dos mejores de cada grupo, más los dos mejores terceros lugares. Fase final (eliminación directa): Cuartos de final → semifinales → final o partido por tercer puesto.

Te puede interesar: Panamá Sub-17 tendrá serie de partidos amistosos en Venezuela antes del Mundial Catar 2025

Sorteo y calendario