Adalberto Carrasquilla presente en el triunfo de Pumas sobre Atlético San Luis

Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo por TVMAX, TVN, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

México, México/De cara a la fase final del fútbol mexicano, los Pumas reforzaron aún más su estado anímico al vencer este viernes 2-0 de visita al Atlético San Luis en el estadio Libertad Financiera, en el arranque de la decimoquinta jornada del torneo Clausura 2026.

Con su octava victoria del torneo, los felinos universitarios dirigidos por Efraín Juárez llegaron a 30 puntos y tomaron el segundo lugar de la tabla de posiciones.

"Después de la eliminación ante San Diego (en Concacaf) nos mataban y nos daban hasta por debajo de la lengua. Hemos callado y trabajado, y hoy llegamos a 30 puntos, que era un objetivo, estamos a un punto del líder (Guadalajara)", dijo Juárez.

El triunfo del club Universidad Nacional tomó forma con los goles del brasileño Juninho Vieira, al minuto 41 de penal, y de Jordan Carrillo, al 87' de tiro libre.

En su primer torneo en el balompié azteca, Juninho, exjugador del Flamengo, llegó a siete goles y se confirmó como el mejor anotador de los Pumas.

Los Pumas son uno de los cinco equipos que ya están clasificados a cuartos de final junto con Guadalajara, Cruz Azul, Pachuca y Toluca.

Además, el panameño Adalberto Carrasquilla, jugador de la selección de Panamá, vio acción en este partido de la Liga MX con Pumas, jugando un total de 71 minutos, recibió una tarjeta amarilla y, por ende, se perderá el siguiente partido de Pumas ante Juárez, un tan esperado duelo de panameños, ya que con Juárez juega otro panameño: José Luis Rodríguez.

Por su lado, el Atlético sanluisino del entrenador interino Raúl Chabrand sufrió su octava derrota, bajó a la decimoquinta posición al quedarse con 15 unidades y vio disminuir sus posibilidades de llegar a la liguilla.

El Querétaro también redujo sus opciones de clasificar al empatar 1-1 en su visita al Mazatlán en el estadio El Encanto.

Bajo el mando del entrenador chileno Esteban "El Chino" González, los Gallos Blancos del Querétaro sumaron su séptimo empate y llegaron a 16 puntos para colocarse en el decimotercer peldaño de la tabla.

Los Cañoneros del Mazatlán empataron por tercera ocasión y arribaron a 12 unidades con los que se mantienen en el decimoséptimo puesto con 12 unidades, tres más que el colista Santos.

Ambos equipos consiguieron sus goles por la vía del penal. Brian Rubio (30') adelantó al Mazatlán. Alí Ávila (41') emparejó por el Querétaro.

En este partido el panameño Édgar Yoel Bárcenas vio acción, jugó 78 minutos con Mazatlán.