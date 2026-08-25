Andrés Andrade en Champions League | Lask vs Celtic: Estadísticas del primer y segundo tiempo

Panamá/Un auténtico choque de trenes se vive en la definición del global. El LASK Linz supera parcial y categóricamente 4-1 al Celtic de Escocia, un resultado que deja el marcador global empatado 4-4 y obliga a definir la eliminatoria en la prórroga. El zaguero panameño Andrés Andrade dice presente en el terreno de juego, alineando como pieza fija en la zaga defensiva del conjunto austriaco.

La escuadra local ha protagonizado un monólogo de ataque y asedio constante para nivelar la serie, reflejando una superioridad abrumadora en las estadísticas ante la resistencia del cuadro escocés.

Dominio abrumador: Radiografía estadística del encuentro

Los números de la eliminatoria muestran a un LASK volcado completamente al frente para revertir la eliminatoria:

Generación y volumen de ataque

Goles esperados (xG): LASK registra un aplastante 3.72 xG (con un 3.21 xGOT) frente a tan solo 0.36 xG de la visita.

LASK registra un aplastante (con un 3.21 xGOT) frente a tan solo de la visita. Disparos totales: La artillería austriaca suma 35 remates (6 a puerta, 16 desviados y 13 bloqueados), superando con creces los apenas 6 disparos del Celtic (3 a puerta).

La artillería austriaca suma (6 a puerta, 16 desviados y 13 bloqueados), superando con creces los apenas 6 disparos del Celtic (3 a puerta). Presencia en el área: LASK contabiliza 44 toques dentro del área rival y ha estrellado 2 balones en el poste, además de generar 8 tiros de esquina por 4 del rival.

Control de balón y precisión

Posesión: LASK domina el trámite con un 53% de posesión por un 47% del conjunto británico.

LASK domina el trámite con un por un 47% del conjunto británico. Pases: El cuadro local registra 400 pases correctos de 492 intentados (81% de efectividad), destacando 146 pases en el último tercio (76% de precisión) para ahogar la salida del Celtic.

Labor defensiva y choque físico

Solidez y recuperaciones: La zaga donde milita Andrés Andrade ha tenido que emplearse en la marca para frenar las contras del rival, sumando 17 intercepciones y ganando 44 duelos.

La zaga donde milita Andrés Andrade ha tenido que emplearse en la marca para frenar las contras del rival, sumando 17 intercepciones y ganando 44 duelos. Repliegue visitante: El Celtic se ha sostenido bajo una muralla de 67 despejes , sufriendo además un error directo que derivó en anotación del LASK.

El Celtic se ha sostenido bajo una muralla de , sufriendo además un error directo que derivó en anotación del LASK. Faltas: Un trámite de alta intensidad que contabiliza 15 faltas cometidas por el LASK (2 tarjetas amarillas) y 11 por parte del Celtic.

El trabajo del panameño Andrés Andrade.

En el plano individual, el panameño Andrés Andrade registra una actuación sobresaliente superados los 102 minutos de partido, sosteniendo una valoración de 7.2 gracias a su despliegue físico y aporte en ambas fases del juego.

El zaguero canalero contabiliza 97 toques de balón y un 79% de efectividad en el pase (58/73), sumando 9 pases progresivos y 1 Pase Clave con un xA de 0.34.

En faceta defensiva acumula 8 recuperaciones, 3 intercepciones y 2 despejes, mientras que en ataque ha sido una amenaza constante sumando 6 disparos totales (2 dentro del área) y 3 toques en el área rival.

Con información de Flashscore.