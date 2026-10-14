Champions League | Slovan Bratislava cayó ante el Stuttgart en casa Blackman y Martínez vieron acción

El Stuttgart derrotó 3-0 al Slovan Bratislava como visitante, sumó su segunda victoria consecutiva en la UEFA Champions League y se mantiene entre los equipos con paso perfecto en la competición.

Panamá/El VfB Stuttgart consiguió una importante victoria por 3-0 ante el Slovan Bratislava en el estadio Tehelné pole, en un partido correspondiente a la UEFA Champions League. El conjunto alemán sumó su segundo triunfo consecutivo en la competición y se mantiene entre los equipos que han ganado sus dos primeros encuentros.

Por su parte, el Slovan Bratislava continúa sin sumar puntos y permanece en el último lugar de la clasificación, tras sufrir una nueva derrota en el torneo europeo.

En este partido los panameños Cristian Martínez y César Blackman vieron acción, Martínez jugó 75 minutos, fue calificado por Flashscore con 6.8 puntos, realizó 4 disparos 3 de ellos fueron al marco.

Por su parte César Blackman jugó los 90 minutos, recibió calificación de 7.0 puntos, 9 de 10 duelos ganados y 7 recuperaciones de balón.

Deniz Undav abrió el camino para el Stuttgart

El conjunto local tuvo la primera oportunidad del encuentro al minuto 3, cuando Tigran Barseghyan probó suerte con un remate que fue controlado por el guardameta Fabian Bredlow.

El Stuttgart respondió y comenzó a generar peligro sobre la portería defendida por Dominik Takac. Después de una serie de ocasiones, el equipo alemán encontró la ventaja al minuto 30, cuando Deniz Undav aprovechó un pase de Angelo Stiller para definir con precisión hacia el segundo palo.

Antes del descanso, el Stuttgart estuvo cerca de ampliar la diferencia. Josha Vagnoman estrelló un potente remate de volea en el travesaño, mientras que Takac tuvo que intervenir para evitar nuevos goles ante los intentos de Bilal El Khannouss y Chris Führich.

El Slovan Bratislava reaccionó, pero el Stuttgart sentenció

En la segunda mitad, el Slovan Bratislava salió decidido a buscar el empate y llegó a celebrar un gol de Suleiman Camara. Sin embargo, la anotación fue anulada por fuera de juego tras la revisión del VAR.

Posteriormente, Sandro Cruz volvió a rozar el empate con un disparo desde larga distancia que terminó impactando en el travesaño.

Cuando el equipo eslovaco presionaba en busca de la igualdad, el Stuttgart aprovechó los espacios para aumentar su ventaja. Al minuto 65, Josha Vagnoman llegó hasta la línea de fondo y envió un pase hacia el área que terminó colándose en la portería después de pasar entre las piernas del guardameta Takac y desviarse en Sandro Cruz.

En los minutos finales, el Stuttgart continuó buscando ampliar el marcador. Aunque Jamie Leweling desperdició una oportunidad clara en un mano a mano, el tercer tanto llegó gracias a dos jugadores que ingresaron desde el banquillo.

Ermedin Demirovic conectó de cabeza un centro de Lorenz Assignon para establecer el 3-0 definitivo y asegurar el triunfo del conjunto alemán.

Próximos partidos en la Champions League

Con esta victoria, el Stuttgart fortalece su posición en la competición europea y se prepara para recibir al Atlético de Madrid en su próximo compromiso.

El Slovan Bratislava, por su parte, buscará recuperarse cuando visite a la Roma, con la necesidad de sumar sus primeros puntos en el torneo.

Con infromación de Flashscore