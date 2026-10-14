Champions League | Slovan Bratislava vs Stuttgart alineaciones confirmadas

El Slovan Bratislava sigue sin encontrar su lugar en la UEFA Champions League y lo tendrá cuesta arriba frente a un Stuttgart en pleno crecimiento en Europa.

Panamá/El campeón eslovaco atraviesa un arranque de temporada irregular: solo una victoria en sus últimos cinco partidos de la Niké Liga, tras el 1-1 ante el MFK Skalica del sábado.

Ocho veces campeón consecutivo en su país, ahora debe remar desde atrás en el torneo local. En la primera jornada de Champions tampoco hubo alivio: derrota 6-1 ante el PSG.

Su historial en la máxima competición pesa: nueve partidos y nueve derrotas en la fase principal. Eso sí, ha marcado en cada uno de los últimos seis, aunque como local le ha costado defender, ya que encajó al menos tres goles en sus últimos cuatro partidos de Champions en casa.

El Stuttgart llega con otra energía. Fue el último visitante del Slovan en la competencia (2024/25) y se impuso 3-1, el mismo marcador con el que superó al Viking en la primera jornada. El sábado ganó 2-0 al Paderborn en la Bundesliga y suma tres victorias en sus últimos cuatro partidos de Champions (una derrota), lo que lo acerca a igualar las cuatro victorias que había logrado en sus 22 encuentros anteriores. Además, acumula cinco triunfos en sus últimos seis partidos de la fase de liga en competencias europeas.

También hay historia en juego: una victoria le daría, por primera vez, dos triunfos consecutivos como visitante en la Copa de Europa/Champions.

Cara a cara

El Stuttgart está invicto en tres enfrentamientos previos (2 victorias y 1 empate), con ambos triunfos a domicilio. Esos resultados forman parte de un historial invicto ante equipos eslovacos (5 victorias y 2 empates).

Datos y rachas