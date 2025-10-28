EN VIVO Costa Rica vs Panamá en busca de la medalla de oro en Juegos Centroamericanos 2025

Panamá/La emoción del fútbol juvenil llega a su punto más alto en los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025, donde la Selección Sub-20 de Panamá se enfrentará a su similar de Costa Rica en un duelo que promete ser vibrante.

El partido definirá la lucha por la medalla de oro, y ambos equipos llegan decididos a escribir su nombre en la historia del torneo regional.

Dirigida por el histórico Felipe Baloy, leyenda de la Selección Mayor de Panamá, la escuadra juvenil canalera ha demostrado carácter, disciplina táctica y una identidad futbolística marcada por la intensidad y el orden defensivo. Baloy, quien fue protagonista del primer gol panameño en una Copa del Mundo, busca ahora dejar su huella como entrenador, guiando a una generación talentosa que representa el futuro del balompié nacional.

La Selección Sub-20 de Costa Rica, por su parte, llega como un rival de peso, con jugadores de gran técnica y experiencia en procesos juveniles internacionales. Sin embargo, el equipo panameño ha mostrado una notable evolución durante el certamen, destacando por su solidez en el mediocampo y la capacidad de sus delanteros para generar peligro constante en el área rival.

Para Panamá, este partido va más allá de los 90 minutos. Es la oportunidad de reafirmar el crecimiento del fútbol juvenil en el país, de mostrar que el trabajo formativo y la proyección de nuevos talentos siguen dando frutos. La medalla dorada sería el reflejo del esfuerzo colectivo, del compromiso de un grupo que ha sabido levantarse ante la adversidad y soñar en grande bajo la conducción de Felipe Baloy.

El pitazo inicial marcará más que una final: será una batalla de orgullo, talento y pasión por los colores de la camiseta panameña. Con el apoyo de toda una nación, la Selección Sub-20 de Panamá buscará conquistar el podio y reafirmar su lugar como una potencia emergente del fútbol centroamericano.