Freddy Góndola afectado por insulto racista en Costa Rica luego de marcarle al Saprissa

En partido correspondiente a la final de la Copa de Costa Rica, Deportivo Alajuelense derrotó 0-2 a Deportivo Saprissa en el estadio Nacional coronándose así campeones.

En este partido el panameño Freddy Góndola anotó el primer tanto para los manudos al minuto 70, el segundo tanto fue obra de Anthony Hernandez al minuto 90+3' coronándose así en la Copa tica.

La nota amarga de este clásico costarricense, la dio un incidente entre el panameño Freddy Góndola y el argentino Mariano Torres jugador saprissista.

En la cuenta oficial de Instagram de Freddy Góndola, el panameño denunció un comentario racista por parte de Mariano Torres: "cuando hice el gol, Mariano Torres me dijo un insulto racista, mi color de piel no debe ser motivo de insulto, menos qu eme diga negro mono cagón. Sabemos que la afición no la controlamos pero me insultó el capitán del otro equipo".

Esto es parte del texto que está en su historia en Instagram:

Por su parte, Mariano Torres en una entrevista dada a otros medios costarricense, señaló: "sabés las cosas que me dicen a mí dentro de la cancha, yo no digo nada, nunca dije nada, ya me pasó en otro momento y cuando fuimos a declarar no dijeron nada, entonces, con las cosas que me dicen a mí dentro de la cancha yo nunca digo nada porque soy jugador de fútbol y entiendo cómo se juega".

Mariano Torres: "¿Sabés las cosas que me dicen a mi dentro de la cancha, yo nunca digo nada porque soy jugador de fútbol y entiendo como se juega" pic.twitter.com/Xy80Uj9VWz — TD Más (@tdmas_cr) 19 de noviembre de 2023

No es la primera vez que Freddy Góndola es víctima de comentarios racistas, en el mes de septiembre el jugador panameño recibió dichos insultos durante el partido de la Liga Deportiva Alajuelense y el Guanacasteca en Costa Rica.

