Sintoniza el partido entre Panamá y El Salvador el martes 18 de noviembre a las 8:00 p.m. (previa 6:00 p.m.) por TVMAX,TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de You Tube TVMAX PANAMÁ (solo en el territorio panameño)

Panamá/Damos la bienvenida a todos los medios de comunicación, periodistas y público conectado a esta conferencia de prensa en vivo del entrenador de la Selección de El Salvador, Hernán Darío “Bolillo” Gómez, en la antesala del partido de este martes entre Panamá y El Salvador, correspondiente al cierre de la Fase Final de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026.

A pocas horas del encuentro en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, el técnico colombiano comparece ante la prensa para ofrecer sus sensaciones y la visión del conjunto salvadoreño para este compromiso.

El “Bolillo” llega a esta conferencia con la intención de analizar el momento de su equipo, que afronta este partido sin opciones de clasificación, pero con el compromiso y el orgullo deportivo de cerrar la eliminatoria con una presentación competitiva. Además, su presencia tiene un matiz especial: vuelve al Rommel Fernández, el mismo escenario donde años atrás logró clasificar a Panamá a su primer Mundial, aunque esta vez lo hace desde el banquillo rival y con un nuevo desafío por delante.

Agradecemos a los periodistas presentes y a todos los espectadores que se conectan a través de los distintos canales y plataformas. A continuación, iniciamos con las declaraciones del entrenador Hernán Darío Gómez, quien analizará las claves del duelo, la preparación de su equipo y las expectativas para el enfrentamiento ante la selección panameña.