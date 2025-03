Liga de Naciones Concacaf: Blas Pérez y Gabriel Torres analizan el reto de Panamá en el Final Four

El Final Four de la Liga de Naciones Concacaf EN VIVO por TVMAX, TVN, TVN Radio y TVN Pass el jueves 20 de marzo con la previa del partido Estados Unidos vs Panamá desde las 5:30 pm.

Panamá/La selección de Panamá se prepara para enfrentar a Estados Unidos en las semifinales del Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf, el próximo jueves 20 de marzo.

En la antesala del encuentro, los exdelanteros Blas Pérez y Gabriel Torres compartieron su análisis en TVMAX Deportes sobre el momento de la Sele y el desafío que representa este partido.

Blas Pérez destacó que, aunque la selección panameña no ha logrado marcar goles en ediciones anteriores del Final Four, eso ya es un tema del pasado. “Es borrón y cuenta nueva, la verdad es un partido diferente, otro Final Four. Nosotros debemos estar orgullosos de los muchachos que hemos participado en todos los Final Fours”, expresó el exatacante canalero.

Sobre el rendimiento ofensivo de Panamá, Pérez confía en los delanteros convocados y el respaldo estadístico que los avala. “Los números hablan, el que está ahora mismo en la convocatoria es porque está pasando un buen momento. Es normal que haya sequías goleadoras en la selección porque los partidos se juegan cada dos o tres meses, pero es cuestión de personalidad y aprovechar la oportunidad en el momento clave”, afirmó.

Por su parte, Gabriel Torres resaltó que ponerse la camiseta de la selección conlleva una presión extra para los atacantes, pero confía en que el entrenador sabrá elegir a los jugadores adecuados. “Es un tema de un peso, el ponerse la camiseta, pero más que nada es tener personalidad. El que vaya a jugar, el que el entrenador escoja, debe estar listo para asumir el reto”, señaló.

Panamá buscará hacer historia en el SoFi Stadium y meterse en la gran final de la Liga de Naciones, enfrentando a una selección estadounidense que parte como favorita. Sin embargo, con la motivación del equipo y el respaldo de su afición, la Sele espera dar un golpe de autoridad en el torneo.

Finales de la Liga de Naciones de Concacaf 2025: ¡La batalla por el título comienza!

Las Finales de la Liga de Naciones de Concacaf 2025 arrancan este jueves con dos emocionantes encuentros en el SoFi Stadium de Inglewood, California, EE. UU. El actual campeón, defensor del título y tricampeón, Estados Unidos, abrirá la noche enfrentándose a Panamá en un duelo que promete ser intenso desde el primer minuto. Posteriormente, Canadá y México se medirán en el segundo partido de la jornada, en un clásico que siempre despierta pasiones.

Los dos equipos que resulten victoriosos en las semifinales se enfrentarán en la gran final el domingo por la noche en el mismo escenario, el SoFi Stadium, en busca del trofeo de campeón. Mientras tanto, los perdedores de las semifinales disputarán el partido por el tercer lugar esa misma noche, antes del encuentro decisivo.

Este torneo no solo define al mejor equipo de la región, sino que también ofrece un espectáculo de alto nivel con algunas de las estrellas más destacadas del fútbol concacafense. Con un estadio de primer nivel y una afición apasionada, las Finales de la Liga de Naciones 2025 prometen ser un evento inolvidable. ¡No te lo pierdas EN VIVO por TVMAX!