Thomas Christiansen | Final Liga de Naciones Concacaf: "Esperamos hacer un partido como el de Estados Unidos"

Panamá/El entrenador de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, ofreció una rueda de prensa en la que abordó diversos temas relacionados con el partido que disputará el equipo. Consciente de la importancia del encuentro, el técnico destacó la preparación mental y física del grupo, en especial César Blackman.

"Hemos dejado atrás la euforia y ahora estamos enfocados en el partido de mañana. Esperamos hacer un buen resultado. En cuanto a César, creo que todo el equipo estará disponible para el partido", afirmó Christiansen.

El estratega panameño también reflexionó sobre el aprendizaje adquirido durante su proceso con la selección y la evolución del equipo. "Con el tiempo hemos ganado más conocimiento y experiencia. Todos aprendemos lecciones que nos ayudan a mejorar. El equipo está mentalmente en mejores condiciones que en otros momentos y esperamos hacer un partido como el de Estados Unidos, donde estuvimos enfocados, mentalizados y comprometidos desde el minuto uno".

Christiansen resaltó la importancia de que los jugadores jóvenes aprovechen la oportunidad de compartir con figuras consolidadas. "Las oportunidades hay que aprovecharlas. Cuando un jugador es convocado, tiene la posibilidad de mezclarse con algunos ídolos. No es normal encontrarse en una final como la de mañana y, como medio panameño que soy, me siento orgulloso de que todo el país pueda disfrutar de este día".

El técnico también habló sobre las estadísticas y su impacto en la mentalidad del equipo. "Las estadísticas hay que utilizarlas a nuestro favor. Si hay algo sobre lo que no tenemos influencia, no sirve de mucho preocuparse, pero después de tantos partidos, este puede ser un buen momento para cambiar esos números". Asimismo, analizó a los rivales de la zona. "Clasificar al Mundial es complicado. Hay muchos equipos que están trabajando bien y merecen respeto. Si no salimos al terreno de juego con la mentalidad correcta, cualquier rival puede complicarnos".

Con respecto a la planificación táctica, Christiansen reconoció la dificultad de enfrentar a equipos de alto nivel. "Buscar la fórmula contra estos equipos es complicado. En las últimas Final Four, nos faltó físico y mentalidad. Contra Estados Unidos, el equipo estuvo preparado desde el primer minuto, con líneas juntas, compromiso y comunicación. Eso nos permitió ganar".

De cara al próximo partido, el entrenador confía en la capacidad de su equipo. "Si mantenemos esas premisas, tendremos opciones. Ahora, el profe del otro equipo juega con dos delanteros de mucho nivel y ha modificado el rol de los extremos. Pero lo más importante es la gestión del grupo. Su equipo salió con una mentalidad fuerte contra Canadá, que quizás era la mejor versión de su historia. No fue fácil, pero se sobrepusieron a la presión".

Analizando el desempeño defensivo, Christiansen destacó la solidez mostrada en el último encuentro. "No permitimos a Estados Unidos jugar por dentro, obligamos a que atacaran por las bandas y defendimos bien los centros laterales. Estuvimos bien en las marcas y el posicionamiento defensivo. Contra México, debemos intentar tener más posesión cuando recuperemos el balón y generar más oportunidades".

El técnico subrayó el esfuerzo del equipo en términos físicos. "Se decía que Estados Unidos era el equipo que más corría en el Mundial de Catar, pero en el último partido los superamos en ese aspecto. No fue casualidad. En otras Final Four, ni siquiera estuvimos cerca de nuestros rivales en ese sentido, pero esta vez sí. Eso demuestra que el equipo estaba mentalizado y dispuesto a hacer el sacrificio".

Finalmente, Christiansen se refirió a la presión y a su manera de afrontarla. "Manejo la presión enfocándome en el partido y olvidándome del exterior. Le aconsejo a los jugadores que apaguen las redes sociales durante la concentración, pero al final, cada uno toma su decisión". También expresó su compromiso con el equipo. "Intento ser lo más objetivo posible con la información que manejamos y trabajar cada día para mejorar, tanto yo como mi equipo. Mi objetivo es sacar lo mejor de los jugadores y ayudarles a cumplir nuestras metas".

El técnico cerró con un reconocimiento a la CONCACAF por el estado del campo en el último partido. "Contra Estados Unidos, el terreno de juego estaba espectacular, algo que no siempre ocurre en torneos como la Copa Oro. Es importante mantener esas condiciones de cara al Mundial".

Con estas declaraciones, Christiansen dejó claro que la Selección de Panamá está lista para afrontar su próximo reto con compromiso y determinación.