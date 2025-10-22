Champions League: Michael Amir Murillo ingresa en el segundo tiempo ante Sporting

Panamá/El Estadio José Alvalade vive un duelo intenso por la jornada 3 de la UEFA Champions League, donde el Olympique de Marsella mantiene la ventaja parcial 0-1 frente al Sporting de Lisboa, en un compromiso marcado por la táctica, la tensión y la aparición del panameño Michael Amir Murillo en la segunda mitad.

El conjunto francés tomó la delantera en la primera parte con gol de Paixao y logra sostener el marcador pese a quedarse con un jugador menos, lo que obligó al técnico Roberto De Zerbi, a realizar ajustes en su esquema. En ese contexto, el panameño Murillo ingresó al terreno de juego en el complemento, sustituyendo al inglés Mason Greenwood, con la misión de reforzar la zona defensiva y aportar profundidad por la banda derecha.

Desde su entrada, Murillo mostró determinación y disciplina táctica, cumpliendo funciones tanto de lateral como de carrilero, dependiendo de los momentos del partido. Su ingreso permitió al Marsella mantener el orden y contener los avances del conjunto portugués, que busca con insistencia el empate frente a su público.

El Olympique de Marsella, que llegó a Lisboa con la obligación de sumar puntos para no comprometer sus aspiraciones en el grupo, enfrenta ahora una segunda mitad de máxima exigencia tras la expulsión de uno de sus jugadores. Por su parte, el Sporting CP intenta aprovechar la superioridad numérica para revertir el marcador, impulsado por su afición y el talento de su mediocampo creativo.

Con este resultado parcial, el equipo francés se perfila para dar un paso importante en su camino hacia la fase de octavos de final de la UEFA Champions League, mientras el desempeño de Michael Amir Murillo vuelve a poner el nombre de Panamá en el escenario más prestigioso del fútbol europeo.

El desenlace promete emociones fuertes en los minutos finales de un encuentro que se juega con intensidad y sabor a batalla continental.