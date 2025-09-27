Mundial Sub-20 Chile 2025| Paraguay vs Panamá: Estadísticas del primer tiempo

Panamá/Las selecciones sub-20 de Paraguay y Panamá firman un empate 1-1, luego de jugados los primeros 45 minutos, en un partido parejo tanto en el marcador como en varios aspectos del juego. Aunque los dos equipos mostraron momentos de intensidad, ninguno logró imponerse del todo.

Posesión y goles

El encuentro tuvo una distribución de posesión bastante dividida: Paraguay controló el 46% del balón, mientras que Panamá tuvo el 39%. El restante 15% del tiempo, el balón estuvo en disputa. Ambos equipos anotaron un gol y recibieron uno, sin que ninguno marcara desde dentro o fuera del área penal.

Remates y ofensiva

Paraguay fue más activo en ataque, con 9 remates totales frente a los 4 de Panamá. Los paraguayos remataron 3 veces a puerta, por 2 de los panameños. La mayoría de los intentos paraguayos llegaron desde fuera del área (5), mientras que Panamá fue más efectivo desde dentro del área penal, con 2 remates.

Distribución y juego colectivo

En cuanto a distribución, Paraguay registró 179 pases, de los cuales 132 fueron completados. Panamá, por su parte, dio 174 pases y completó 123. Ambos equipos buscaron el juego por bandas: Paraguay lanzó 10 centros, aunque solo 1 fue efectivo; Panamá centró en 6 ocasiones y logró completar 4.

Jugadas a balón parado

Paraguay tuvo más tiros de esquina (3 contra 1), mientras que Panamá generó más lanzamientos de falta (10 frente a 7). No se marcaron penales durante el encuentro.

Disciplina y defensa

En lo disciplinario, cada selección recibió una tarjeta amarilla. No hubo expulsiones. Paraguay sufrió más faltas (11 contra 6) y no cayó en fuera de juego, mientras que Panamá incurrió en uno. En defensa, Panamá provocó más pérdidas de balón (16) que Paraguay (12).