Panamá está lista para competir en Torneo Femenino UNCAF Sub-16 FIFA Forward

La selección panameña emprendió el viaje hacia Nicaragua donde se realizará ese certamen.

Panamá/La Selección Femenina Sub-16 de Panamá ya viajó rumbo a Nicaragua y se encuentra lista para hacer su estreno en el próximo Torneo Femenino UNCAF Sub-16 FIFA Forward.

La dirigidas por el entrenador Gerard Aubí viajaron esta mañana a territorio nicaragüense y ya descansan en su hotel, aguardando por su estreno en una competición que sirve como primer paso en su preparación rumbo a la próxima Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Marruecos 2026.

La Sub-16 Femenina quedó ubicada en el grupo B junto a las selecciones Sub-16 de Costa Rica, Honduras y el invitado Puerto Rico, mientras que en el grupo A quedaron sembradas las selecciones de Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Belice.

Te puede interesar: Selección de Panamá| Adalberto Carrasquilla agradece a panameños por apoyo en proceso mundialista

La Sub-16 Femenina debutará mañana, viernes 21 de noviembre, cuando se mida a la Sub-16 de Costa Rica, a las 5:00 p.m., en el partido que abre el torneo.

Luego jugarán el domingo 23 de noviembre frente a la Sub-16 Femenina de Puerto Rico, a las 8:00 p.m.

Y cierran las acciones de la ronda de grupos el martes 25 cuando se enfrenten a la Sub-16 de Honduras, a las 5pm.

Todos los encuentros tendrán como sede el Estadio Nacional de Managua.

Te puede interesar: Selección de Panamá y la Federación Panameña de Fútbol reciben carta de FIFA por el pase al Mundial 2026

Sistema de competencia

El formato de la competición tiene a los equipos que finalicen como primer lugar de sus respectivos grupos enfrentándose en la gran final, programada para el jueves 27 de noviembre, a las 8:30 p.m.

Los segundos lugares de cada grupo estarán disputándose el tercer lugar del torneo, también el jueves 27 y así respectivamente entre los terceros lugares jugando por el quinto puesto y los cuartos lugares enfrentándose por el séptimo puesto.

Te puede interesar: Curazao hace historia: clasifica al Mundial 2026 como el país más pequeño en lograrlo

Luego del Torneo UNCAF, la escuadra femenina estará disputando la Primera Ronda de las Clasificatorias Femeninas Sub-17 Concacaf 2026, a realizarse del 24 de enero al 2 de febrero, en la sede de Bermudas.

Panamá quedó ubicada en el Grupo B junto a Bermudas, San Cristóbal y Nieves, Surinam y Bonaire.

Después de los partidos de la Fase de Grupos, que se disputarán bajo el formato de todos contra todos, los seis ganadores de grupo y los dos mejores segundos clasificados avanzarán a la Fase Final, uniéndose a los cuatro equipos mejor clasificados de la región, que recibieron un pase directo a la Ronda Final (enumerados en orden alfabético): Canadá, México, Puerto Rico y Estados Unidos.

Información de FPF

Te puede interesar: El fútbol une a Haití: Clasificación al Mundial 2026 trae alegría inédita a país golpeado por la violencia