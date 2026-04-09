Panamá vs Aruba: Las "Canaleras" inician el asalto final hacia el Mundial 2027

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Panamá/La Selección Mayor Femenina de Panamá se encuentra en el umbral de una etapa definitoria.

Este jueves 9 de abril, el Estadio Universitario de Penonomé será el escenario donde el conjunto nacional reciba a Aruba, en lo que representa el inicio de la tercera y última ventana de las Eliminatorias Clasificatorias de Concacaf W 2025/2026.

El camino hacia Brasil 2027 en juego Para el equipo dirigido por la española Toña Is, el margen de error es inexistente. Ubicadas en la segunda posición del Grupo E con 6 puntos tras dos victorias como visitante (6-1 ante Curazao y 3-0 contra San Cristóbal y Nieves), las panameñas dependen de sí mismas para arrebatarle el liderato a Cuba. El objetivo es claro: terminar como líderes de grupo para avanzar al Campeonato Concacaf W 2026, certamen que otorgará los boletos directos para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

"Nos jugamos la vida" La estratega Toña Is no ha escatimado en calificar este duelo y el próximo ante Cuba como "dos finales". "Nos jugamos la vida en estos dos partidos", sentenció la entrenadora en rueda de prensa, advirtiendo que Aruba es un rival que ha buscado reforzarse y que "quiere proponer un poco más" con el balón en comparación con otros adversarios.

Por su parte, la defensora Katherine Castillo destacó la importancia de la contundencia ofensiva: “Estamos claras que hay que buscar goles, eso nos lleva al primer lugar del grupo”. Castillo describió al conjunto arubeño como un equipo aguerrido, aunque resaltó que Panamá debe mantener la calma y no desesperarse si el gol no cae de inmediato.

Plantel completo en Penonomé Tras la llegada de la delantera Diana Pon desde los Estados Unidos, Panamá completó sus 26 jugadoras convocadas y realizó entrenamientos en el Estadio Virgilio Tejeira Andrión. La portería recupera una pieza fundamental con el regreso de Yenith Bailey tras superar una lesión, quien se mostró "feliz de estar otra vez con las compañeras". Por otro lado, figuras como Riley Tanner y la propia Pon realizaron trabajos diferenciados de recuperación post-viaje para estar a tono.

Detalles del encuentro:

Partido: Panamá vs. Aruba.

Panamá vs. Aruba. Fecha: Jueves 9 de abril de 2026.

Jueves 9 de abril de 2026. Hora: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Sede: Estadio Universitario, Penonomé, Coclé.

Estadio Universitario, Penonomé, Coclé. Árbitro: Por definir.

Con un invicto que defender y la ilusión mundialista a flor de piel, Panamá busca dar el primer paso firme ante su afición en el interior del país para certificar su crecimiento en el área.