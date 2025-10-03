Panamá vs Corea del Sur | Estadísticas del primer tiempo partido del Mundial Sub20

Panamá/La primera mitad del partido entre Panamá y Corea del Sur, correspondiente a la última jornada del Grupo B del Mundial Sub-20 Chile 2025, mostró un claro dominio de los asiáticos en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Las estadísticas reflejan un control casi absoluto de los surcoreanos, mientras que los canaleros se vieron limitados en ataque y con pocas conexiones ofensivas.

En posesión de balón, Corea del Sur registró un 62% contra el 38% de Panamá, lo que marcó la pauta del desarrollo del encuentro. Esa superioridad se tradujo en producción ofensiva: los coreanos sumaron 5 remates totales, de los cuales 4 fueron a portería, mientras que el equipo panameño no logró ejecutar disparos en todo el primer tiempo.

El dato más contundente lo reflejan los Expected Goals (xG): mientras Panamá cerró la primera mitad con 0.00 xG, los surcoreanos alcanzaron 0.26 xG y un 1.36 en xGOT (remates esperados a puerta), confirmando la peligrosidad de sus llegadas.

En el plano de construcción de juego, Corea completó 225 pases de 263 intentos (86%), con alta efectividad en el último tercio (73%). Panamá, en contraste, realizó apenas 122 pases de 159 (77%), mostrando dificultades para mantener la posesión y progresar en campo rival.

En defensa, los dirigidos por Jorge Dely también estuvieron exigidos: Corea ganó más duelos (18 contra 16), registró más interceptaciones (12 contra 4) y forzó a Panamá a cometer 11 faltas, frente a las 8 surcoreanas. Además, el portero panameño Cecilio Burgess tuvo que intervenir con 3 atajadas clave, evitando que el marcador se abriera en la primera parte.

Aunque ninguno de los dos equipos generó ocasiones claras de gol, la balanza estadística se inclinó claramente hacia los surcoreanos, quienes además acumularon 3 tiros de esquina y mayor presencia en el área rival (6 toques contra 3 de Panamá).

Con este panorama, Panamá necesitará reordenarse y encontrar vías ofensivas en la segunda parte si quiere mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a octavos de final. Corea del Sur, por su parte, buscará capitalizar su dominio para traducirlo en goles que le permitan asegurar la clasificación.

Cecilio Burgess, el muro de Panamá en el primer tiempo ante Corea del Sur

En medio de un primer tiempo dominado por Corea del Sur, el nombre que más brilló en la Selección Sub-20 de Panamá fue el del guardameta Cecilio Burgess, quien sostuvo al equipo con una actuación clave bajo los tres palos en el Mundial Sub-20 de Chile 2025.

El arquero panameño firmó una calificación de 7.2 puntos, siendo el mejor jugador de su selección en los primeros 45 minutos. Su aporte más destacado fueron las tres atajadas registradas, que evitaron que la diferencia en el marcador fuera mayor. Según los datos estadísticos, Burgess enfrentó un xGOT (remates esperados a portería) de 1.33, logrando prevenir 0.33 goles gracias a su buena colocación y reflejos.

Más allá de sus intervenciones bajo el arco, también aportó en la circulación de balón. El meta completó 10 de 13 pases (77% de precisión) y distribuyó con criterio en los saques largos, con 2 aciertos en 5 intentos (40%). Además, realizó 1 despeje importante y sumó 18 toques de balón, lo que refleja su participación activa en la salida del equipo desde el fondo.

A pesar de haber encajado un gol, Burgess mantuvo la serenidad y respondió con seguridad en los momentos de mayor presión. Su liderazgo desde la portería permitió a Panamá seguir en competencia en un partido donde la posesión y las llegadas pertenecieron mayoritariamente al rival.

En conclusión, Cecilio Burgess fue el jugador más determinante de Panamá en la primera mitad, demostrando que el arco canalero tiene un guardián confiable capaz de sostener al equipo en los pasajes más complicados del torneo.