Panamá vs El Salvador | Alineaciones confirmadas Adalberto Carrasquilla titular

Panamá/Las alineaciones están confirmadas y todo está listo para el crucial enfrentamiento entre Panamá y El Salvador, correspondiente a la última jornada de la Ronda Final de las Eliminatorias Concacaf rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En un Estadio Rommel Fernández Gutiérrez completamente lleno, ambas selecciones saltarán al campo obligadas a dejarlo todo en 90 minutos que pueden definir su destino mundialista.

Para Panamá, dirigida por el entrenador Thomas Christiansen, el objetivo es claro: ganar y golear para mantener vivas las posibilidades de clasificación directa al Mundial. La Roja llega empatada en puntos con Surinam en la cima del Grupo A, pero con menor diferencia de goles, lo que obliga al equipo panameño a ser contundente ante una selección salvadoreña ya eliminada.

Por su parte, El Salvador, al mando de Hernán Darío Gómez, afronta su última presentación en estas Eliminatorias con la intención de cerrar con orgullo su participación y complicar las aspiraciones panameñas. Aunque ya no tiene opciones de avanzar, la Selecta buscará sumar en un estadio que estará a reventar.

