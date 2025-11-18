Panamá vs El Salvador| Cosas que debes saber del partido de eliminatorias mundialistas

Sintoniza el partido entre Panamá y El Salvador el martes 18 de noviembre a las 8:00 p.m. (previa 6:00 p.m.) por TVMAX,TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de You Tube TVMAX PANAMÁ (solo en el territorio panameño).

Panamá/Las selecciones de Panamá y El Salvador disputan este martes su último partido en las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026 con dos realidades distintas. Una tiene la ilusión de llegar a la cita mundialista o, al menos, conseguir un lugar en el repechaje intercontinental y la otra solo quiere terminar bien y pensar en un nuevo proceso.

Con ese panorama, se da este partido en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez. Un escenario que estará colmado de personas deseosas de vivir las emociones y ver el desenlace. Mientras llega ese momento, enumeramos algunos aspectos que debes conocer para cuando el balón ruede y comience ese encuentro.

Ilusión: El conjunto panameño afronta este partido con posibilidades de clasificar directamente a la próxima Copa del Mundo o, al menos, de meterse en el repechaje intercontinental del año venidero. Actualmente tiene récord de dos victorias y tres empates en cinco juegos realizados para nueve puntos y una diferencia de goles de +2.

Sin opciones: El elenco salvadoreño llega a tierras panameñas sin opciones de acudir a la cita mundialista. Su registro es de un triunfo y cuatro derrotas para tres unidades.

Ausente: Michael Amir Murillo se convirtió oficialmente en la última baja de la selección panameña ya que tuvo que regresar a Marsella, Francia, para trabajar en su recuperación de unas molestias que manifestó durante los entrenamientos previos al juego anterior frente a Guatemala.

Disponible: Edgardo Fariña , quien no fue de la partida ante los guatemaltecos, está disponible para jugar por el conjunto panameño. Él no pudo viajar hacia Guatemala debido a problemas de visado.

Diezmado: El elenco salvadoreño afrontará este partido con varias bajas. Los jugadores Bryan Gil , Jefferson Valladares , Mauricio Cerritos y Nathan Ordaz no jugarán ante los panameños en el Rommel Fernández Gutiérrez . En el caso puntual de Ordaz , él solicitó un permiso al cuerpo técnico para salir de la concentración y atender "un compromiso muy importante " en su " vida personal y carrera deportiva ".

El afrontará este partido con varias bajas. Los jugadores , , y no jugarán ante los panameños en . En el caso puntual de , él solicitó un permiso al cuerpo técnico para salir de la concentración y atender " en su " ". Balance: Panamá y El Salvador se han enfrentado 10 veces en las eliminatorias mundialistas, por lo tanto el juego de este 18 de noviembre será el undécimo entre ambos países en estas lides. El récord en esos 10 encuentros es de cuatro victorias para cada uno con un empate. Su juego más reciente fue el 10 de octubre de este año en el Estadio Cuscatlán de San Salvador y los panameños salieron airosos por 1 a 0.

Viejo conocido: El partido representará un nuevo reencuentro de la selección panameña con Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, el técnico que le guió a la clasificación al Mundial Rusia 2018.

Casa llena: El pasado 16 de octubre , la Federación Panameña de Fútbol informó que todos los boletos disponibles para el encuentro entre panameños y salvadoreños se vendieron, por lo tanto se espera que un estimado de 21 mil personas ocupen las localidades del Rommel Fernández . De esta manera se asegur´p que todos los partidos de Panamá como local, en la Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026 , se hayan disputado a casa llena.

Árbitros: El duelo entre Panamá y El Salvador tendrá al canadiense Drew Fischer como árbitro central y le asistirán sus compatriotas Michael Barwegen y Lyes Arfa . El estadounidense Guido González Jr. se desempeñará como cuatro árbitro y su compatriota Edvin Jurisevic trabajará en el VAR . Tristley Bassue , de San Cristóbal y Nieves , hará el rol de asistente del videoarbitraje.

Pitazo inicial: Aunque el juego está programado para las 8:00 p.m., el pitazo inicial se dará cinco minutos después (8:05 p.m.).

Ahora todo está listo para la disputa de un partido que mantendrá a toda la fanaticada panameña al borde de sus asientos.