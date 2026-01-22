Panamá/¡Arranca la emoción del fútbol internacional! Hoy vivimos un choque de selecciones mundialistas: Panamá y México se enfrentan en un partido que no solo mide fuerzas, sino que también abre espacio para jugadores que buscan ganarse un lugar rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

La selección panameña llega con el ánimo de demostrar carácter tras su reciente empate 1-1 frente a Bolivia, mientras que México afronta este compromiso con la mira puesta en su próximo viaje a tierras bolivianas, donde también medirá fuerzas con esa selección.

Este encuentro promete intensidad, talento y mucha expectativa. Dos equipos con historia mundialista, con futbolistas que quieren dejar huella y convencer a sus técnicos de que merecen estar en la cita más grande del fútbol.

Prepárense para vivir cada minuto, cada jugada y cada emoción. ¡Bienvenidos al en vivo del Panamá vs México! ⚽🔥