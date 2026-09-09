Champions League resultado| PSG vs Slovan Bratislava: Cristian Martínez y César Blackman tienen un estreno amargo en el certamen

Los panameños Martínez y Blackman, como parte del club eslovaco, enfrentan al equipo parisino, vigente campeón del certamen.

Panamá/El Paris Saint-Germain, vigente doble vencedor del torneo, inició este miércoles la defensa de su título en la Liga de Campeones con un paseo (6-1) ante el Slovan Bratislava que le deja como líder, en la primera jornada de la máxima competición europea de clubes.

Sumido en una crisis en su inicio de temporada en Francia, el PSG curó sus heridas gracias a un doblete de Ousmane Dembélé (17', 23') y un triplete de su nuevo atacante español Ferran Torres (31', 47', 57').

El Slovan firmó el del honor en el 59' por medio de Suleiman Camara y el PSG selló el sexto y definitivo ya en los compases finales, por medio de otro español, Fabián Ruiz (87').

Gracias a este triunfo amplio, el PSG se coloca ya de entrada en la primera posición en la clasificación única de 36 equipos por su diferencia de goles (+5), superando al Barcelona (+4), que unas horas antes superó 5-1 al Feyenoord neerlandés.

Este partido permitió al PSG reencontrarse con la victoria, algo que no conseguía desde hace casi un mes, cuando a mediados de agosto se impuso 2-1 al Aston Villa inglés para llevarse la Supercopa de Europa.

Desde entonces había caído ante el Lens en la Supercopa de Francia (Trofeo de Campeones) y ha protagonizado un inicio muy decepcionante en la Ligue 1 francesa, con dos empates (Rennes y Lille) y una derrota (Mónaco) en las tres jornadas disputadas hasta el momento.

Un monólogo

El Slovan se presentaba como la víctima perfecta para que el PSG remontara el vuelo y así fue, a pesar de que Luis Enrique hizo rotaciones y dejó de entrada en el banco a pesos pesados como Marquinhos, Desiré Doué, João Neves o Khvicha Kvaratskhelia.

Dembélé abrió la lata en el 17' con un potente tiro tras el rechace de un disparo de Nuno Mendes que se fue al palo y reincidió en el 23', al anotar de cabeza un balón servido por el español Dro Fernández.

En el 31', el Balón de Oro francés pasó de goleador a asistente, colgando un balón al corazón del área para que apareciera Ferran Torres, adelantándose a todos, y empujara para el 3-0.

El hombre que dio a España el título mundial con su gol en la final ante Argentina se estrenaba así en Champions con su nuevo equipo, después de haber marcado ya dos tantos en la liga francesa, y en la segunda mitad añadió dos dianas más.

Primero, en el 47, con un disparo desde la frontal tras una gran jugada de Maghnes Akliouche, y luego en el 57 con un remate algo forzado pero suficiente para anotar, en un saque de esquina y a pase de nuevo de Dembélé.

El Slovan marcó en su primera ocasión seria del partido, gracias al internacional gambiano nacido en España Suleiman Camara (59').

Desempeño de los panameños

César Blackman y Cristian Martínez fueron titulares por el Slovan Bratislava en ese partido.

Blackman disputó los 90 minutos del encuentro, mostrando un buen despliegue físico durante todo el partido. Recorrió un total de 9,83 kilómetros y alcanzó una velocidad máxima de 31,72 km/h.

En cuanto a su participación con el balón, registró una precisión de pase del 74% y no consiguió marcar goles ni recuperar balones. Además, participó en un duelo. Durante el encuentro recibió una tarjeta amarilla en el minuto 53.

En términos generales, completó el partido con una importante exigencia física y una participación constante durante los 90 minutos.

Martínez disputó un total de 80 minutos, demostrando un buen rendimiento físico y técnico. Aunque no registró goles ni asistencias, destacó por su precisión en el pase, alcanzando un 94%.

En el aspecto físico, recorrió una distancia total de 10,14 kilómetros y alcanzó una velocidad máxima de 30,64 km/h, reflejando un buen despliegue y capacidad para mantener un ritmo competitivo durante el encuentro.

En cuanto a la disciplina, no recibió tarjetas amarillas ni tarjetas rojas. En conjunto, su actuación se caracterizó por una alta precisión en el juego asociativo y un importante aporte físico a lo largo de los 80 minutos disputados.