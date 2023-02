Real Madrid: Un panameño es agente de la perla Álvaro Rodríguez ¿Quién es?

Uno de los jugadores jovenes que ha sido la sensación dentro del Real Madrid es el uruguayo Álvaro Rodríguez quien también cuenta con nacionalidad española.

El "Toro" como se le conoce a Álvaro Rodríguez, viene de marcar el gol del empate en el partido ante Atlético Madrid el pasado fin de semana y ya viene siendo el jugador canterano favorito para el entrenador Carlo Ancelotti.

“Álvaro Rodríguez será jugador del primer equipo la próxima temporada. No tenemos otro jugador como él”

Se espera que Álvaro Rodríguez siga formando parte de la rotación del Real Madrid dentro de LaLiga pero a su vez estará jugando con su club el Real Madrid Castilla dirigido por la leyenda Raúl González Blanco, “Hablaré con Raúl sobre Álvaro. Esta temporada jugará para nosotros y para el Castilla”, señaló Ancelotti.

En Panamá muy pocos recordarán a Joyce Renato Moreno Venecia, exfutbolista que militó en el Real Madrid, especialmente en el Castilla por los años noventas (1993-1997). Joyce con doble nacionalidad, panameña y española, es actualmente el agente de Álvaro Rodríguez.

Moreno estuvo presente en ese partido donde marcó de cabeza y describió a Cadena Ser cómo fue ese momento:

“Estaba en el fondo sur, un poco esquinado. Lo que he hecho ha sido fijarme en él, focalizarlo. Cuando le he visto la cara he pensado que le llega el balón y marca. Le ha llegado y ha metido gol. Lo que me ha pasado es que me he derrumbado, me he puesto a llorar".

"Nos hemos fundido en un abrazo y lo primero que me ha preguntado es por el Castilla. Eso dice mucho de su compromiso con sus compañeros".

Joyce Moreno se dedica a ser representante de jugadores y con Rodríguez dentro de su carpeta de talentos. Moreno tuvo una gran trayectoria en el fútbol español, luego de estar con el Real Madrid Castilla, pasó a jugar con Real Oviedo en la temporada 1997-1998 coincidiendo con otro panameño y leyenda Julio Dely Valdés.

Lastimosamente Joyce Moreno no pudo jugar con la selección de Panamá en la década de los noventas porque ya había formado parte de las selecciones españolas en categorías españolas Sub-17 y Sub-18.