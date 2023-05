Saprissa vs Alajuelense: Panameño se coronó en el fútbol de Costa Rica

En Costa Rica se definió al campeón del fútbol de ese país luego de jugarse la final entre los clubes del Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense.

El Deportivo Saprissa se coronó bicampeón del balompié tico derrotando en la vuelta 3-1 a la Liga Deportiva Alajuelense dejando el marcador global 3-2.

Las anotaciones del monarca fueron conseguidas por el costarricense Warren Madrigal a los 20 de juego, el jamaiquino Javón East (26) y el cubano Luis Paradela a los 45+3 del encuentro disputado en el estadio Ricardo Saprissa Aymá de la capital de este país centroamericano. Por la Liga anotó Celso Borges al minuto 76.

En este partido volvió a ver acción el defensor panameño Fidel Escobar con Saprissa dejando los colores de Panamá en alto, jugando los noventa minutos, al final del cotejo, el panameño aseguró que no se va del Saprissa, tumbando de plano los rumores que lo colocaban en Junior de Barranquilla.

"Yo me quedo, esos son rumores que están saliendo, pueden existir muchas ofertas, pero yo quiero quedarme en Saprissa. Tengo contrato hasta 2025, muchas personas me han escrito que si me voy, pero yo me quedo aquí".

El entrenador del Junior de Barranquilla, Hernán Darío Gómez, es el interesado en reforzar la defensa del club barranquillero y por qué no pensar en tener en sus filas a un viejo conocido como Fidel Escobar quien trabajó con "Bolillo" cuando dirigió a la selección de Panamá.

Pero las cosas están un tanto complicadas para que Escobar juegue en Junior, debido a que actualmente cuentan con tres extranjeros y en el campo nada más pueden estar tres extranjeros al mismo tiempo. Si pone a cuatro será sancionado.