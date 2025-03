Selección de Panamá Sub-20: Esta semana arrancan entrenamientos comandados por Jorge Dely Valdés

Los días de entrenamiento serán este lunes 10, martes 11 y miércoles 12, en horario de 7:00 a.m. a 9:00 a.m.

Panamá/La Selección Masculina Sub-20 de Panamá inicia un nuevo microciclo de trabajo este lunes 10 de marzo, concentrando a los jugadores de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Bajo la dirección del entrenador Jorge Dely Valdés, se ha convocado a un total de 27 jugadores para este período de entrenamiento, que se llevará a cabo en el Yappy Park, ubicado en Paseo del Norte, Brisas del Golf.

Horarios y detalles del microciclo

Los entrenamientos se realizarán durante tres días: lunes 10, martes 11 y miércoles 12 de marzo, en un horario de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. Cabe destacar que los jugadores cuyos equipos disputen la jornada 8 del Torneo Apertura de la LPF este lunes no serán convocados para este microciclo, con el fin de priorizar su participación en los partidos oficiales.

Próximos objetivos: gira en Colombia

Una vez concluido este microciclo, la Selección Sub-20 enfocará sus esfuerzos en preparar una gira de preparación en Medellín, Colombia, programada del 16 al 25 de marzo. Para este viaje, el cuerpo técnico, liderado por Jorge Dely Valdés, anunciará un nuevo listado de convocados en los próximos días.

Rumbo al Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

Este proceso de entrenamientos y giras forma parte de la preparación de la Selección Sub-20 de Panamá de cara a su participación en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025, que se disputará del 27 de septiembre al 19 de octubre. El equipo busca afinar detalles y consolidar su rendimiento para representar al país en este importante torneo internacional.

Lista de convocados para el microciclo

A continuación, se detalla la lista de los 27 jugadores convocados para este microciclo:

Porteros

Cecilio Burgess (UMECIT FC)

(UMECIT FC) Ian Flores (San Francisco FC)

(San Francisco FC) Sean Deane (CD Plaza Amador)

(CD Plaza Amador) Luis Rodríguez (Atlético Nacional)

(Atlético Nacional) Johny Aguilar (CD Universitario)

Defensas

Abdul Morales (CA Independiente)

(CA Independiente) Aimar Sánchez (CD Plaza Amador)

(CD Plaza Amador) Ángel Díaz (Tauro FC)

(Tauro FC) Antony Herbert (CD Árabe Unido)

(CD Árabe Unido) Juan Hall (Herrera FC)

(Herrera FC) Julio Rodríguez (CD Plaza Amador)

(CD Plaza Amador) Samir Díaz (San Francisco FC)

(San Francisco FC) Aymar Cundumí (Sporting SM)

Volantes

Joel Garcés (Alianza FC)

(Alianza FC) Joseph Jones (CD Plaza Amador)

(CD Plaza Amador) Allan Saldaña (CD Universitario)

(CD Universitario) Blas Pérez (Tauro FC)

(Tauro FC) Éric Moreno (CD Universitario)

(CD Universitario) Kevin Bernal (Tauro FC)

(Tauro FC) Moisés Garibaldo (San Francisco FC)

(San Francisco FC) Ariel Arroyo (CD Árabe Unido)

(CD Árabe Unido) Ryan Gómez (CA Independiente)

(CA Independiente) José Marengo (Sporting SM)

(Sporting SM) Oldemar Castillo (Sporting SM)

Delanteros

Jafet Obando (CA Independiente)

(CA Independiente) Josué Vergara (Tauro FC)

(Tauro FC) Kevin Walder (CD Plaza Amador)

Este microciclo representa una oportunidad clave para que los jugadores demuestren su talento y se preparen para los desafíos que se avecinan en el camino hacia el Mundial Sub-20.

Con información de FPF.