Panamá/El director técnico de la selección de Panamá, Thomas Christiansen, valoró de forma positiva el rendimiento de sus dirigidos tras la victoria 2-1 sobre Sudáfrica en Ciudad del Cabo, resultado que dejó sensaciones muy alentadoras de cara al Mundial 2026.

En conferencia de prensa, el estratega fue claro al analizar el desempeño del equipo: “Fue un buen partido, hicimos un gran rendimiento. Vamos con un gran resultado ante un gran equipo que estará en el Mundial. Es la primera vez que enfrentamos a un rival de este continente y no es fácil”, destacó.

El técnico también explicó las diferencias entre el primer duelo en Durban y este segundo compromiso, donde se vio una versión mucho más sólida de Panamá. Christiansen apuntó a factores como el desgaste físico y la adaptación al entorno: “El jetlag y el viaje pesado influyeron, pero hicimos un buen análisis y hoy ejecutamos mejor lo que queríamos”.

Uno de los aspectos que más resaltó fue la capacidad de reacción del equipo en un escenario adverso. Tras abrir el marcador y recibir el empate, Panamá logró mantener la calma: “Parecía que se nos venía el estadio encima, pero mantuvimos el tipo y conseguimos la victoria”, afirmó.

El seleccionador también destacó el impacto emocional del triunfo, subrayando la importancia de ganar en este tipo de contextos: “Siempre es importante ganar, te ayuda a creer en lo que estás haciendo. Cuando hacemos las cosas correctas, pasan cosas importantes”.

Sobre el ambiente vivido en el DHL Stadium, el técnico no escatimó en elogios: “Fue una experiencia muy buena, una gran atmósfera. La afición puede intimidar, pero este tipo de partidos nos hacen crecer”, señaló.

En lo táctico, Christiansen valoró la evolución del equipo respecto al primer partido: “Hoy fuimos más agresivos, peleamos la segunda pelota, presionamos mejor y tuvimos más posesión”, explicó, evidenciando el salto de calidad mostrado por sus dirigidos.

A nivel individual, el entrenador tuvo palabras especiales para José Córdoba, uno de los goleadores del encuentro: “Estoy contento por todos, pero especialmente por José. Ha sido muy criticado y hoy respondió con un gran partido y su gol”.

Finalmente, el técnico dejó claro que el trabajo no se detiene y que el enfoque ahora está en mantener el nivel de los jugadores en sus clubes: “Vamos a estar muy pendientes de su condición física, anímica y minutos de juego para que lleguen en óptimas condiciones”, concluyó.

Con este triunfo histórico en suelo africano, Panamá no solo gana en confianza, sino que reafirma su crecimiento competitivo bajo la dirección de Thomas Christiansen, ilusionando a toda una afición de cara a la próxima cita mundialista.