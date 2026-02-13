Selección Femenina de Panamá convoca a microciclo en días de carnaval

La entrenadora Toña Is llamó a 24 jugadoras para las prácticas con miras al partido de eliminatorias mundialistas ante San Cristóbal y Nieves.

Panamá/La Selección Mayor Femenina de Panamá entrenará durante carnavales con jugadoras de la LFF en lo que serán los primeros entrenos de febrero con miras al partido de eliminatorias del 4 de marzo ante San Cristóbal y Nieves.

La entrenadora de la Selección Nacional, Toña Is, entrenará de domingo a martes de la próxima semana con 24 jugadoras, quienes buscarán demostrar que están en un gran momento para ser consideradas de cara a la próxima Fecha FIFA.

Las prácticas serán en el Yappy Park de 8:30 a 10:30am durante los tres días, con atención a medios el día martes.

Panamá se alista para afrontar su segundo compromiso en las clasificatorias de Concacaf, tras arrancar con el pie derecho a fines de noviembre cuando, de visitante, goleó 6-1 a Curazao.

El próximo compromiso será a principios de marzo de visitante ante San Cristóbal y Nieves, mientras que en abril cerrará la primera fase de su grupo cuando reciba en Panamá a Aruba y Cuba.

Microciclo 15, 16 y 17 de febrero

Porteras

Farissa Córdoba (UMECIT FC)

Nadia Ducreux (CHORRILLO FC)

Sasha Fábrega (TEVI COCLÉ FC)

Defensas

Arlén Hernández (SANTA FE FC)

Mickeylis Gutiérrez (SANTA FE FC)

Sara Nieto (INTER PANAMA CF)

Izaura Thryane (INTER PANAMA CF)

Delany Jurado (INTER PANAMA CF)

Yasselis Magallón (CHORRILLO FC)

Rebeca Espinosa (SANTA FE FC)

Vilma García (UMECIT FC)

Volantes

Josuany Campos (INTER PANAMA CF)

Gloria Sáenz (CHORRILLO FC)

Deysiré Salazar (CHORRILLO FC)

Danyelis Colpas (UMECIT FC)

Ivis Ubarte (INTER PANAMA CF)

Nicole De Obaldía

Delanteras

Analía Arosemena (UMECIT FC)

Shayaris Camarena (CHORRILLO FC)

Grace Guerra (UMECIT FC)

Ana Rodríguez (INTER PANAMA CF)

Yeisy Fuentes (CHORRILLO FC)

Ericka Araúz (RAYADAS DE CHIRIQUÍ)

Anaí Robles (CHORRILLO FC)

Información de FPF