Panamá/La selección de Panamá afronta su segundo y último compromiso de la fecha FIFA ante Sudáfrica, en un duelo que se jugará en el imponente DHL Stadium de Ciudad del Cabo, con un ambiente que promete ser electrizante.

Más de 55 mil aficionados se darán cita para acompañar a los “Bafana Bafana” en su despedida previa al Mundial, en un escenario que exigirá al máximo al equipo canalero.

El antecedente inmediato deja un empate 1-1 en Durban, un resultado que dejó sensaciones mixtas para el conjunto dirigido por Thomas Christiansen, quien ha trabajado en los últimos días en ajustes tácticos clave, especialmente en la tenencia del balón y la respuesta ante la presión rival.

En la previa del encuentro, el estratega fue contundente: “Queremos mejorar lo hecho en el primer partido, competir mejor y que se note el trabajo dentro del campo”. La idea es clara: mostrar una versión más sólida y efectiva en todas las líneas.

Uno de los puntos a seguir será la portería, donde Orlando Mosquera podría repetir tras su actuación en el primer duelo, mientras que la situación física de Luis “Manotas” Mejía sigue siendo una incógnita, luego de trabajar diferenciado por molestias. Por su parte, Eric Davis ya entrena con normalidad y apunta a tener minutos.

📺 El partido lo podrás disfrutar EN VIVO por TVN, TVMAX, TVN Radio 96.5 FM, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ, con previa desde las 11:30 a.m. y el pitazo inicial a las 12:30 p.m. (hora de Panamá).