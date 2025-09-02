Surinam vs Panamá: La sele llegó a territorio enemigo para afrontar la eliminatoria Concacaf

Sintoniza el partido Surinam vs Panamá, en las eliminatorias al Mundial 2026, el jueves 4 de septiembre a las 4:30 p.m. (Previa 3:30 p.m.) por TVMAX, TVN Pass y TVN Radio 96.5 fm.

Panamá/La selección de Panamá ya se encuentra en Paramaribo, Surinam, donde este jueves 4 de septiembre enfrentará a la selección local en el arranque de la Ronda Final de las Eliminatorias Concacaf rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El equipo dirigido por el entrenador Thomas Christiansen arribó a la capital surinamesa y, tras un largo viaje, llegó a su hotel de concentración a las 10:00 de la noche hora local (8:00 p.m. en Panamá). De inmediato, los jugadores y el cuerpo técnico se instalaron para descansar y preparar los compromisos que marcarán el inicio de un camino decisivo hacia la cita mundialista.

Para mañana, miércoles 3 de septiembre, la planificación contempla dos actividades clave: la conferencia de prensa oficial a las 3:00 p.m. hora de Panamá (5:00 p.m. hora local), donde se espera la presencia del técnico Christiansen junto a un jugador, y posteriormente, a las 3:30 p.m. hora de Panamá, el reconocimiento de cancha en el Estadio Dr. Ir. Franklin Essed, sede del encuentro.

La delegación panameña viaja con una nómina de 24 jugadores, que combina la experiencia de referentes como Aníbal Godoy, Fidel Escobar, Édgar Bárcenas y Michael Amir Murillo, junto a jóvenes legionarios como José Córdoba (Norwich City), Edward Cedeño (UD Las Palmas), Ismael Díaz (León) y José Luis Rodríguez (Juárez FC), entre otros.

El rival, Surinam, llega a este duelo histórico con una racha invicta de cuatro partidos y con la motivación de disputar su primera Ronda Final desde 1978. Por su parte, Panamá, subcampeón de la Liga de Naciones Concacaf 2024/25, buscará iniciar con pie firme en busca de su segunda clasificación mundialista, tras la obtenida en Rusia 2018.

Convocatoria de Panamá – Fecha FIFA de septiembre

La selección nacional de Panamá, dirigida por Thomas Christiansen, presentó la lista de jugadores llamados para la Fecha FIFA de septiembre, donde los canaleros afrontarán compromisos clave rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Porteros

Orlando Mosquera – Al-Fahya FC (KSA)

– Al-Fahya FC (KSA) Luis Mejía – Nacional (URU)

– Nacional (URU) César Samudio – CD Marathón (HON)

Defensas

José Córdoba – Norwich City (ENG)

– Norwich City (ENG) Andrés Andrade – LASK Linz (AUT)

– LASK Linz (AUT) César Blackman – Slovan Bratislava (SVK)

– Slovan Bratislava (SVK) Edgardo Fariña – FK Khimki (RUS)

– FK Khimki (RUS) Fidel Escobar – Deportivo Saprissa (CRC)

– Deportivo Saprissa (CRC) Carlos Harvey – Minnesota United (USA)

– Minnesota United (USA) Michael Amir Murillo – Olympique de Marsella (FRA)

– Olympique de Marsella (FRA) Eric Davis – CD Plaza Amador (PAN)

– CD Plaza Amador (PAN) Jorge Gutiérrez – Deportivo La Guaira (VEN)

Volantes

Aníbal Godoy – San Diego FC (USA)

– San Diego FC (USA) César Yanis – Cobresal (CHI)

– Cobresal (CHI) Edward Cedeño – UD Las Palmas (ESP)

– UD Las Palmas (ESP) Cristian Martínez – Kiryat Shmona (ISR)

– Kiryat Shmona (ISR) José Luis Rodríguez – FC Juárez (MEX)

– FC Juárez (MEX) Édgar Bárcenas – Mazatlán FC (MEX)

– Mazatlán FC (MEX) Adalberto Carrasquilla – Pumas (MEX)

– Pumas (MEX) Ismael Díaz – Club León (MEX)

– Club León (MEX) Everardo Rose – CD Plaza Amador (PAN)

Delanteros

Cecilio Waterman – Coquimbo Unido (CHI)

– Coquimbo Unido (CHI) José Fajardo – Universidad Católica (ECU)

– Universidad Católica (ECU) Tomás Rodríguez – Monagas SC (VEN)

