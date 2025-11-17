Sintoniza el partido entre Panamá y El Salvador el martes 18 de noviembre a las 8:00 p.m. (previa 6:00 p.m.) por TVMAX,TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de You Tube TVMAX PANAMÁ (solo en el territorio panameño)

Panamá/Muy buenas tardes. Damos inicio oficialmente a la conferencia de prensa del entrenador de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, en la antesala del crucial encuentro de este martes 18 de noviembre frente a la Selección de El Salvador, correspondiente a la Fase Final de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026.

A menos de 24 horas para que ruede el balón en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, Christiansen comparece ante los medios para ofrecer sus sensaciones, analizar el momento del equipo y compartir los últimos detalles de la preparación de la escuadra panameña. Un partido que marcará el cierre de esta fase eliminatoria y que podría definir el destino mundialista de Panamá.

La selección llega con la motivación de buscar una victoria que les permita mantenerse en carrera por la clasificación directa, dependiendo también de lo que ocurra en el duelo simultáneo entre Guatemala y Surinam. Con un grupo concentrado, enfocado y arropado por el apoyo de toda la afición, esta conferencia representa el último contacto oficial con los medios antes de una noche que promete emociones intensas en el Coloso de Juan Díaz.