El análisis profundo y diferente que te pone al día.

Análisis del cierre económico del 2025, examinando el comportamiento de la economía nacional y el recién aprobado en primer debate Presupuesto General del Estado, que asciende a 4,900 millones de dólares. Perspectivas frente al desempleo y las estrategias necesarias para la creación de nuevos puestos de trabajo.

Invitado especial: Juan Alberto Arias, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.