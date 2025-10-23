Controversia por la compra de más de 6 millones de dólares en uniformes y botas para la Policía Nacional por parte del Ministerio de Seguridad, un acto público que generó fuertes cuestionamientos y que culminó con la orden presidencial de suspender la adquisición horas después. Recordamos la tragedia del 23 de octubre de 2006, al cumplirse 19 años del lamentable accidente de transporte que cobró la vida de más de diez personas. Conferencia del presidente de la República, José Raúl Mulino, desde Santiago de Veraguas.