Jennifer López Ben Affleck reveló que hacía más de un año mantenía 'contacto' con JLo

Estas nuevas revelaciones han levantado suspicacia y generado todo tipo de especulaciones sobre si López le fue infiel a Alex Rodríguez antes de anunciar su separación.

Vea también: Todo por amor ¡JLO se muda con Ben Affleck!

Es un hecho que el resurgir de 'Bennifer' fue algo que muy pocos tenían en el radar. La reconciliación de la pareja que se dejó hace más de 15 años tomó por sorpresa, especialmente a A-Rod, a quien con el devenir de los días, se le ha visto más recuperado del desamor.

No obstante, una de las pistas de que la pareja mantenía contacto siempre estuvo a la vista y fue revelada por el propio actor y director, ganador del Oscar en 2013 por la película Argo, quien en febrero del 2020 concedió una entrevista al diario The New York Times para hablar de su lucha contra la adicción al alcohol, su divorcio de Jennifer Garner y su famoso y enorme tatuaje en la espalda del ave Fénix.

Fue el propio autor del reportaje, Brooks Barnes, quien reveló las declaraciones de Affleck sobre Jennifer López en un tweet posterior a la nota original, publicada dos días antes:

"Me mantengo en contacto periódicamente con ella", expresó Affleck cuando tocó el turno de hablar de su exprometida, Jennifer Lopez. "Siento mucho respeto por ella. ¿Qué tan increíble es que ella tenga la película más exitosa a sus 50 [años]? Es una jefaza".

On past flame Jennifer Lopez ... "She should have been nominated. She's the real thing. I keep in touch periodically with her and have a lot of respect for her. How awesome is it that she had her biggest hit movie at 50? That's fucking baller."