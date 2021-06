'BookTook', la nueva tendencia de tik tok

Una de las últimas modas de TikTok no tiene nada que ver con los bailes o con las canciones, sino con la literatura. Se trata del movimiento que se puede encontrar bajo el ‘hashtag’ #BookTok, en el que jóvenes apasionados por la lectura comparten publicaciones sobre el libro que están leyendo.

La tendencia que se ha hecho viral consiste en leer libros clásicos u olvidados y compartir en un vídeo la reacción al hacerlo. Hay incluso quienes muestran que acaban entre lágrimas al llegar a la última página y descubrir la conclusión de una historia.

Un reportaje de The New York Times ha profundizado en ese asunto. La novela que dio pie a esa moda es “ Éramos mentirosos”, de E. Lockhart. Fue publicada en 2014, pero en 2020 su autora se quedó sorprendida al ver que estaba en una lista de los títulos más vendidos del momento. Sus hijos le explicaron que el motivo era que el libro se había hecho viral en TikTok con el ‘hashtag’ #BookTok. Esa etiqueta ha superado los 5 mil 900 millones de reproducciones en el mes de mayo de 2021.

El medio entrevistó a varias ‘influencers’ centradas en la literatura. “ Quiero que la gente sienta lo que yo siento”, declaró sobre su pasión por leer Mireille Lee, una joven de 15 años. Indicó que en su colegio “ la gente no reconoce los libros” y le molesta.

Las dos adolescentes británicas hacen recomendaciones a los usuarios en la citada red social, en muchas ocasiones a modo de recopilaciones. Algunas de ellas llevan por nombre “ libros que #BookTok me hizo comprar”, “ libros que hicieron que mi mundo se parara” o “ libros que me destrozaron”.

La canción de Aquiles, escrito por Madeline Miller, también ha experimentado un notable incremento en sus ventas gracias a TikTok. Una de las culpables es Ayman Chaudhary, una joven estadounidense con más de 180 mil seguidores en la plataforma. Miller compartió un vídeo que se hizo viral y en el que sale con dicho libro en la mano, mostrando como sonreía el día que empezó a leerlo y cómo lloraba y se lamentaba al acabarlo.

La estrategia de las editoriales

Varias empresas están aprovechando esta moda para impulsar las ventas de sus productos, según ha desvelado el mismo reportaje de The New York Times. “No hemos visto una locura de ventas igual, me refiero a decenas de miles de copias al mes”, declaró Shannon DeVito, de la cadena de librerías Barnes & Noble.

Otra ‘influencer’ centrada en la literatura es Selene Velez, que tiene más de 130.000 seguidores en TikTok. Ella confesó que algunas editoriales le envían libros gratis antes de que salgan a la venta. Otras le pagan para que comparta vídeos sobre sus títulos, con tarifas que pueden llegar a varios miles de dólares por una sola publicación.