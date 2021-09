Gloria Estefan confiesa que fue víctima de abuso sexual

"El 93 por ciento de los niños abusados conocen y confían en sus abusadores, yo lo sé porque yo fui uno de ellos". Tenía 9 años cuando me pasó y fue alguien en quien mi mamá confiaba. Él estaba en una posición de poder porque me inscribieron en su escuela de música, era mi profesor y me decía: 'Oh, eres muy buena en esto. Déjame enseñarte'. Empieza poco a poco, y luego pasa todo rápido", confesó Estefan.