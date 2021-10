Mavys Álvarez, la novia menor de edad que Diego Armando Maradona tuvo cuando se encontraba en Cuba rehabilitándose de su adicción a las drogas durante los primeros años de la década del 2000, rompió el silencio y dio unas declaraciones que dejaron estupefacto al público y han causado revuelo a nivel internacional.

En declaraciones para el canal América TeVé de Miami, Álvarez relató un crudo testimonio de lo que fue su vínculo con el astro argentino cuando ella tenía apenas 16 años de edad.

Álvarez no sólo relató cómo llegó a conocer a Diego, quien por ese entonces estaba instalado en la clínica internacional La Pradera, en La Habana, invitado por el propio Fidel Castro, si no también cómo comenzó ella misma a consumir cocaína y alcohol de la mano de Maradona.

Según su relato, Maradona la llevó a vivir con él a La Pradera y fue en estos tiempos que conoció el lujo con el que vivían los altos dirigentes del país.

"Yo era una niña. No tenía maldad ninguna. Él era un extranjero, un rico y se había fijado en mí. No podía decirle que no. Era un privilegio ser su novia", dijo Mavys, quien durante los cinco años que Diego permaneció en Cuba mantuvo un vínculo con él.

Ese vínculo, relató muy conmovida, la llevó a comenzar a consumir drogas.

"Diego me llevó a la droga cuando tenía 16 años. En varias ocasiones él trató, estábamos en la habitación y él me insistía. Al principio no, al principio me decía que si lo tocaba que me mataba y todo eso. Pero después de un tiempo sí, como que se sintió solo y no le gustaba hacerlo solo. Entonces insistió mucho, mucho, mucho, todos los días".

Álvarez afirmó que probar la droga fue el error más grande que pudo cometer.

"Salir de la droga fue bastante difícil. La droga me dio muchas alucinaciones. También estuve algunas horas en el hospital porque me deshidraté. No podía ni levantarme de la cama para poder ir al baño".

Agresiones y más abusos

En ese punto, Mavys se dio cuenta de que su vida estaba totalmente destrozada, ya que Maradona casi le arrebata incluso a su familia, a quienes no dejaba verla para que no pudieran ayudarla.

"Mi mamá tocaba la puerta llorando, pidiendo verme, y él me tapaba la boca y no le abría".

Por último, Mavys aseguró que también sufrió maltrato físico constante por parte de Maradona. Desde empujones hasta tirones de pelo y todo tipo de golpes que hicieron de esa relación un auténtico infierno del que no veía camino para salir.

"Es cierto que me golpeaba, pasó muchas veces, una vez me sacó del comedor a empujones, me metió en el auto y me agarró de los pelos cuando llegamos a la casa. No me hubiera dejado denunciar, si ni siquiera me dejó ir ese día, y tampoco creo que la Justicia hubiese actuado porque Fidel le ayudaría a salir del problema".

Por último, reflexionó: "Al cabo de estos años me da pena de mí misma saber que tenía 16 años y fui parte de todo eso. Pero fue una experiencia más que tuve en la vida. No escogemos lo que nos toca vivir. Simplemente me dejé llevar. Él me cayó bien. Me deslumbró. Fue una relación consentida".