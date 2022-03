Otrora, un pequeño pueblo de pescadores del sur de Soná, forma parte del Plan Maestro de Turismo, que busca convertirlo en un destino preferido entre los turistas que visitan el país.

El destino “Pacífico Veragüense” recogerá Soná-Santa Catalina-Parque Nacional Coiba, lugares con gran riqueza, diversidad y patrimonio natural.

Hace unos días, una publicación en Lonely Planet la incluía como una de las “ 14 mejores playas de Centroamérica”.

Santa Catalina en Veraguas incluida por @lonelyplanet entre las mejores playas de Centroamérica The 14 best beaches in Central America https://t.co/sP0yZ54Nfn@lonelyplanet