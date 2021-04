¿Qué están haciendo los personajes de 'El Chavo del 8' que aún siguen con vida?

Por Redacción TVN Digital



Desde su primera emisión, el 20 de junio de 1971, el programa cautivó a millones de televidentes con las que se presentaban en torno a los habitantes de la vecindad de “El Chavo del 8”.

La serie televisiva producida por ‘Televisa’ (antes llamada 'Televisión Independiente de México') y emitido por el Canal 8, marcó la infancia de muchas generaciones.

El popular programa llegó a países a toda Latinoamérica y en otros más distantes como China, Japón, Corea, Tailandia, Marruecos, Grecia y Angola.

Personajes como “El Chavo”, “Don Ramón”, “El Profesor Jirafales”, “Doña Florinda”, “Kiko”, “La Chilindrina”, “El señor Barriga” y “La Bruja del 71”, son recordados hoy día.

Estrellas como Roberto Gómez Bolaños, “El Chavo”, libretista y creador del programa, o Ramón Valdés, “Don Ramón”, han fallecido.

Sin embargo, algunos siguen vivos y aquí se los presentamos.

'Kiko'

Carlos Villagrán, 77 años, actor mexicano que interpretó a “Kiko”, es uno de los personajes del programa que se mantiene activo.

De acuerdo con el medio mexicano Milenio, Villagrán se convirtió en parte del elenco de “El Chavo del 8” luego de realizar un “sketch” en una fiesta a la que fue invitado. En esta también estaba Gómez Bolaños, creador del programa, quien quedó fascinado con la cómica actuación.

La amistad con Bolaños se empezó a deteriorar luego de dejar la serie televisiva e inclusive, llegaron a tener algunos enfrentamientos legales por los derechos de su personaje.

Hace poco, Villagrán se presentó como candidato para convertirse en gobernador de Querétaro, un estado de México.

“La Chilindrina”

Antes de actuar en el programa, trabajó durante 24 años en una de las empresas de Roberto Gómez Bolaños, creador de ‘El Chavo del 8’.

En esa época, conoció a Bolaños y a Florinda Meza, su esposa. Esto le permitió acercarse al proyecto y le facilitó audicionar para el programa, en el cual trabajó hasta 1995.

Luego, al igual que Carlos Villagrán, tuvo algunos conflictos legales con Bolaños, pues él quería que usara al personaje solamente en obras de teatro y no para la televisión o el cine.

A sus 70 años, María Antonieta de la Nieves, es una de las actrices del programa que también se mantiene con gran vitalidad.

En la actualidad, comparte en sus redes sociales algunos “sketch” de su personaje y también trabaja en otros proyectos relacionados con su show de teatro.

“Doña Florinda”

Con 72 años, Florinda Meza, a quien hace unos días se le vio haciendo fila para colocarse la vacuna contra el Covid-19, es una de las actrices más recordadas por los seguidores del programa por su personaje de “Doña Florinda”.

Llegó al elenco de “El Chavo del 8” luego de participar en otro programa de televisión llamado “Los supergenios de la Mesa Cuadrada”, el cual era dirigido por Roberto Gómez Bolaños y contaba con la actuación de Ramón Valdés (quien luego encarnaría al personaje de “Don Ramón”, quien falleció en 1988).

En su momento, en declaraciones para el medio mexicano Univisión, Meza se refirió a la relación que tuvo con Gómez Bolaños y recordó cómo la conquistó.

“Me hacía dibujos, me hacía poemas, me hacía canciones... también empezó a llevarme una flor diariamente a donde yo estuviera”, comentó.

El amor entre la actriz y el actor floreció y en 2004 se casaron. El matrimonio duró hasta el fallecimiento de Gómez Bolaños en 2014.

El “Señor Barriga”

A los 73 años, Édgar Vivar es otro de los actores de “El Chavo del 8” que sigue vivo y que también es muy recordado debido a sus interpretaciones como “El Señor Barriga”, “Ñoño” y “Botija”.

Vivar trabajó en el programa desde 1971 hasta 1980, cuando empezó a probar suerte en otros proyectos audiovisuales.

Actualmente, hace parte del elenco de la segunda temporada de la serie “Mi querida herencia” y está trabajando en otros cinco largometrajes que serán presentados entre este 2021 y el próximo año.

“Patty”

Ana Lilian de la Macorra, quien interpretó a ‘Patty’, con 63 años, quizá sea la actriz del elenco de “El Chavo del 8” más joven.

Antes de interpretar a la sobrina de la “Tía Gloria”, era la encargada de supervisar el casting de la actriz que interpretaría al que luego fue su personaje.

No obstante, ninguna de las actrices que audicionó para quedarse con el papel convenció a Roberto Gómez Bolaños, creador del programa.

Esto hizo que Macorra se postulara para interpretar a “Patty”, el cual tuvo 25 apariciones en un lapso de dos años.

Tras esto, varios directivos de “Televisa” intentaron convencerla de participar en otros programas de televisión, pero prefirió mudarse a Estados Unidos.

Estudió psicología y realizó una maestría en psicoterapia.

Sobre su paso por el programa, dijo alguna vez a un programa peruano lo siguiente: “De Paty me gustaba su ternura y su inocencia. Me gustaba que fuera linda, aunque rayaba lo tonta. Como yo no era actriz, actuar de mensa era fácil. Me súper encanta haber sido parte de eso”.

Actualmente, vive en Colonia San Francisco Chimalpa, una población situada en el municipio de Naucalpán, en México. Ella sigue trabajando como psicoterapeuta en un consultorio de su propiedad.

Fuente: El Tiempo