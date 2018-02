Gal Gadot, Gina Rodríguez y Lin-Manuel Miranda, presentadores para los Óscar

" Juntos, estos artistas representan a algunas de las películas más queridas de nuestra generación", indicaron Michael De Luca y Jennifer Todd, productores de la ceremonia.

" Es un honor darles la bienvenida al escenario de la 90 edición de los Óscar", agregaron.

Gadot fue uno de los rostros de 2017 en el cine gracias a su papel de " Wonder Woman", que repitió también en " Justice League". Tras haberse estrenado con ese personaje en " Batman v Superman: Dawn of Justice" (2016), lo hará por cuarta vez el próximo año en " Wonder Woman 2".

Hamill, Isaac y Tran aparecieron en " Star Wars: The Last Jedi", la cinta de mayor recaudación en 2017, mientras que Hammer formó pareja protagonista con Timothée Chalamet en la nominada " Call Me by Your Name".

Por su parte, Miranda llega a la ceremonia con la próxima " Mary Poppins Returns" en cartera, en tanto que Rodríguez estrena la próxima semana la cinta de ciencia ficción " Annihilation", donde aparece el propio Isaac.

Asimismo, Saint ganó un Óscar a la mejor actriz de reparto por " On the Waterfront" (1954), cinta con la que debutó en el cine y que protagonizó con Marlon Brando.

Studi, un secundario clásico de Hollywood, estrenó recientemente " Hostiles" y en su carrera aparecen títulos como " Avatar", " The Last of the Mohicans" o " Dances with Wolves".

Por último, Zendaya es uno de los rostros del musical revelación " The Greatest Showman", que ha recaudado unos 350 millones de dólares en todo el mundo.

Previamente se habían anunciado como presentadores los nombres de Mahershala Ali, Chadwick Boseman, Viola Davis, Laura Dern, Jennifer Garner, Greta Gerwig, Tiffany Haddish, Tom Holland, Kumail Nanjiani, Margot Robbie, Emma Stone y Daniela Vega.

La 90 edición de los Óscar tendrá lugar el 4 de marzo en el Teatro Dolby, de Hollywood.