Este domingo 27 de marzo vuelve al emblemático Dolby Theater la ceremonia de entrega de premios Óscar, el más importante galardón de la industria cinematográfica estadounidense.

Vea también: Nominados al Óscar en las principales categorías

Para esta versión, que sería la 94º edición de los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood, regesa también a la tradicional figura del presentador y las comediantes Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes serán las maestras de ceremonia.

Las películas The Power of the Dog ("El poder del perro") -con 12 nominaciones, Dune con 10, Belfast y West Side Story con siete encabezan la lista que para este año tiene 10 candidatas a llevarse el galardón de Mejor Película.

Sin embargo, los expertos no vaticinan sorpresas. Parece haber un consenso entre qué filmes tiene mayores posibilidades de triundo.

La opinión de los expertos

Aunque la preferida de la crítica parece ser The Power of the Dog (El poder del perro), la cinta CODA (Señales del corazón) ha escalado en las últimas semanas, ganando en certámenes importante, hasta llegar a colocarse como una fuerte contrincantes para el galardón a mejor película.

Para Caryn James, crítico de BBC Culture, “la carrera de mejor película se reduce al arte sutil de The Power of the Dog (El poder del perro) vs. la emocionalidad absoluta de CODA ”.

Sin embargo, considera que la película ganadora debería ser la cinta de Jane Campion, “es una obra maestra, el mejor filme de este año y muchos otros”.

Por otra parte, Brian Tallerico, presidente de la Asociación de Críticos de Cine de Chicago considera también como ganadora a The Power of the Dog. En una declaración a la BBC Mundo afirmó que, “ The Power of the Dog fue mi elección número 1, lo que la convertiría en una rara coincidencia con la Academia (lo que me hace pensar que a lo mejor CODA es una mejor opción)”.

Describe la cinta de Campion como “un estudio de personajes brillante y matizado, de una maestra en su arte. Es una película que se mantendrá en el tiempo”.

Por lo contrario el crítico de la revista Variety, Clayton Davis cree que CODA se alzará con el galardón, “estoy prediciendo que la película CODA se llevará el premio a mejor película, hemos tenido dos años duros. Y CODA es positiva, te hace sentir bien. Creo que los votantes de la Academia están en ese ánimo".

Crece la ansiedad

A medida que se acerca el día, aumenta la ansiedad en Hollywood para saber si CODA, El poder del perro o Belfast se llevará el Óscar a la mejor película el domingo y si los espectadores sintonizarán la televisión para ver la gala.

CODA, un drama inspirador sobre una familia sorda, ganó más popularidad y algunos críticos de la industria ven a Belfast, recuerdo de infancia en blanco y negro de Kenneth Branagh, como un rival de peso.

"Es una pelea apretada", coincidió el columnista de The Hollywood Reporter Scott Feinberg. Aunque El poder del perro, de Jane Campion, es adorada por muchos, "es un poquito más divisiva" y "no le gusta a todo el mundo", lo cual es una desventaja.

Otras nominaciones

En un año en el que las grandes superproducciones finalmente abrieron las salas de cine y los rivales de la guerra de streaming ampliaron su oferta, las categorías de actuación son disputadas por algunos de los mayores nombres de la industria.

Will Smith es el gran favorito a mejor actor por su papel de padre de Venus y Serena Williams en Rey Richard: una familia ganadora, una categoría en la que compite también Javier Bardem, por Being the Ricardos; Benedict Cumberbatch, The Power of the Dog; Andrew Garfield, tic tic...BOOM! y Denzel Washinton, La tragedia de Macbeth.

La estrella de CODA, Troy Kotsur, que es sordo, ha arrasado en los premios de actor secundario en la temporada de galardones, derritiendo corazones como un padre que quiere apoyar las aspiraciones musicales de su hija, pero depende de ella para comunicarse con el mundo exterior.

La carrera a mejor actriz está mucho más reñida. Feinberg consideró que "cualquiera" de las candidatas podría ganar, pero afirmó que la interpretación de Jessica Chastain de una televangelista de la vida real en Los ojos de Tammy Faye es la que tiene "más posibilidades".

Davis coincidió, aunque dijo que hay "mucho amor por Penélope Cruz", que podría dar la sorpresa por el drama de Pedro Almodóvar, Madres paralelas.

Se espera que Ariana DeBose gane el premio a la mejor actriz de reparto por el remake del musical Amor sin barreras, aunque su venerado director, Steven Spielberg, se enfrenta a la fuerte competencia de Campion por el premio a mejor director.

La película épica de ciencia ficción Dune será probablemente la que gane más estatuillas por su dominio en las categorías técnicas.

Nuevo premio de los fans

La cadena de televisión ABC espera que se recuperen los mayores índices de audiencia de los años previos a la pandemia.

La gala de 2021 fue vista por apenas unos 10 millones de espectadores, un descenso del 56% respecto a 2020, que ya fue un récord de baja audiencia.

Los esfuerzos por recuperar a los espectadores incluyen un nuevo premio " favorito de los fans" que será votado en línea por el público, introducido después de que éxitos de taquilla como "Spider Man: Sin camino a casa" y la cinta de James Bond "Sin tiempo para morir" recibieran solo un puñado de nominaciones.

Otra de las novedades, es la polémica decisión de pregrabar la entrega de premios en ocho categorías.