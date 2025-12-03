Daniel Radcliffe y Tom Felton sorprenden con este emotivo reencuentro en Nueva York

Dos rostros inseparables de la historia del cine gracias a la saga de Harry Potter , volvieron a encontrarse públicamente después de más de una década.

La reunión, ocurrida el pasado 1 de diciembre en Nueva York, fue registrada por People durante la presentación especial de la grabación de Merrily We Roll Along en el Hudson Theatre, producción teatral que coronó a Radcliffe como ganador de un premio Tony en 2024.

El encuentro entre los actores, que se abrazaron antes de ingresar a la sala del teatro, se convirtió rápidamente en una imagen viral entre los seguidores del universo mágico. Esta es la primera vez que ambos aparecen juntos frente a cámaras desde julio de 2011, cuando asistieron al estreno de Harry Potter y las reliquias de la muerte parte 2 en la misma ciudad.

Radcliffe, hoy de 36 años, y Felton, de 38, se conocieron cuando eran apenas unos niños durante el rodaje de Harry Potter y la piedra filosofal, estrenada hace 24 años. Ese punto de partida marcó el inicio de una franquicia que no solo rompió récords en taquilla, sino que se transformó en un fenómeno cultural mundial.

Aunque en pantalla dieron vida a una de las rivalidades más tensas de la historia moderna del cine, Harry Potter contra Draco Malfoy, fuera de cámaras han conservado una relación cercana y respetuosa.

Tom Felton lo dejó claro recientemente en declaraciones a Good Morning America, donde habló con cariño de la influencia que Radcliffe ha tenido en su carrera teatral: “He tomado algunos consejos de Potter. Fue una de las primeras inspiraciones para venir a Broadway”, dijo.

Agregó además: “Lo vi, creo, en su primer show hace más de diez años. Ahora es ganador de un Tony y una de las grandes razones por las que Broadway es tan especial”.

Actualmente, Felton interpreta nuevamente a Draco Malfoy en la exitosa obra Harry Potter and the Cursed Child, ya en su séptima temporada en Nueva York. La historia profundiza en la vida de la siguiente generación, enfocándose en los hijos de Harry y Draco, y el actor incluso recupera una de las frases más célebres de su personaje durante un duelo: “¿Tienes miedo, Potter?”.

La producción continúa siendo un imán de taquilla. Durante la semana de Acción de Gracias, la obra superó los 3.150.000 dólares en recaudación, una cifra que reafirma el interés del público por el universo mágico.

Por su parte, Radcliffe confesó que aún no ha tenido la oportunidad de asistir a la obra, pero sí expresó su admiración hacia su excompañero.

“Es increíble. Tom es mayor que yo, siempre fue el chico genial. Es una locura que me considere una inspiración para algo, eso es muy amable de su parte”, comentó para Good Morning America.

También añadió: “Estoy emocionado de que esté en esto, haciendo Broadway y protagonizando esta obra. Es realmente agradable saber que estará en la ciudad y voy a poder verlo”.

El actor ya tiene fecha para regresar a los escenarios: en 2026 protagonizará Every Brilliant Thing, de Duncan Macmillan y Jonny Donahoe, una obra centrada en un niño que intenta ayudar a su madre a través de una lista de cosas que hacen que la vida valga la pena. El estreno será el 21 de febrero en el Hudson Theatre y se extenderá hasta el 24 de mayo.

Mientras ambos continúan consolidando sus carreras teatrales, el público puede ver a Radcliffe en la versión filmada de Merrily We Roll Along, dirigida por Maria Friedman y coprotagonizada por Jonathan Groff y Lindsay Mendez, también ganadores del Tony. La película captura una función en vivo y preserva las interpretaciones originales del elenco.

El reencuentro entre Radcliffe y Felton no solo evoca nostalgia entre fans de todas las edades, sino que confirma que, aun 24 años después, la magia del mundo creado por J.K. Rowling continúa uniendo generaciones y también a sus actores más emblemáticos.