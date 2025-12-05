Netflix comprará Warner Bros Discovery por casi $83,000 millones

Nueva York, Estados Unidos/El gigante del streaming Netflix comprará el estudio de cine y televisión Warner Bros Discovery por casi 83,000 millones de dólares, anunciaron ambas empresas este viernes en un comunicado conjunto.

Con la operación, Netflix se hará con un inmenso catálogo de películas y el prestigioso servicio de streaming HBO Max. Se trata de la mayor adquisición en el sector del entretenimiento desde que Disney compró Fox por 71,000 millones de dólares en 2019.

Puedes leer: Polémica por chef que cocina pez payaso y provoca indignación en redes: 'No mates a Nemo'