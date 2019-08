Culmina con éxito el Comic Con 2019 en Panamá

Relacionados El Comic Con viene por primera vez a Panamá

¿Qué es Comic Con?

La Convención Internacional de Comics de San Diego (San Diego´s Comic-Con International) es una organización sin fines de lucro, establecida con el objetivo de realizar obras benéficas, y generar conciencia y apreciación sobre el cómic y otras formas de arte popular. Entre sus actividades se incluye la participación y apoyo en presentaciones públicas, convenciones, exhibiciones, museos y otras actividades de divulgación pública que celebren la contribución histórica y continua de los cómics al arte y la cultura.

Este evento vio sus orígenes en 1970, cuando un grupo de fans del comic, el cine y la ciencia ficción se reunieron para organizar la primera versión de la convención. Inicialmente una “mini con” nombrada San Diego´s Golden State Comic-Minicon, se realizó el 21 marzo de 1970 en el Hotel Grant y duró un día. Este evento contó con dos invitados especiales y alrededor de 100 participantes. El objetivo era generar interés y recaudar fondos para un evento más grande.

El éxito de esta versión de prueba los llevó a realizar el primer “San Diego´s Golden State Comic-con”, un evento de tres días que inició el primero de agosto de 1970, y contó con la participación de reconocidos invitados especiales, como Jack Kirby. A esta versión del evento asistieron 300 participantes.

Finalmente, en 1995 el evento fue nombrado Comic-Con International: San Diegoy desde 1991 utiliza el Centro de Convenciones de San Diego como su hogar cada año.

¿Qué fue Comic Con Panamá?

Continuando con esta tradición internacional, Comic Con celebró su segundo año en Panamá, esta vez en el Centro de Convenciones Atlapa, donde durante tres días (23, 24 y 25 de agosto) el evento reunió a los fans de la cultura pop de nuestra región y contó con invitados nacionales, como el director Abner Benaim (Chance y Yo no me llamo Rubén Blades) e internacionales, como los actores Charlie Heaton (Stranger Things y Marrowbone) y Isaac Hempstead (Game of Thrones), y la cosplayer argentina Lady Lemon.

Además, el evento contó con una amplia agenda académica (paneles y talleres), competencias de videojuegos y muestras de juguetes y juegos.

Aunque el Comic Con 2019 acabó, esto solo nos deja algo más que esperar para el 2020.