Conoce cómo preparan una pizza en el espacio

Tras preparar seis pizzas individuales pequeñas, los seis astronautas las lanzaron como platillos, antes de calentarlas y devorarlas.

El comandante Randy Bresnik llamó las pizzas “platillos voladores del tipo comestible”. Los tripulantes, dijo en un mensaje en Twitter, “nos divertimos mucho expresando nuestros chefs internos al preparar sabrosas pizzas para una noche de cine”.

Pizza delivery to @space_station! Our Expedition 53 crew had a blast channeling our inner chef by building #tasty pizzas for movie night. Whose pizza looks the tastiest? pic.twitter.com/qCVdi3qHYW