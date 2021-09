Madre e hijo en Bangladesh se reúnen después de 70 años

Por AFP



Un hombre de Bangladesh, de 82 años, se reunió con su madre, de casi 100, después de unos 70 años de distanciamiento gracias a las redes sociales.

Abdul Kuddus Munsi fue enviado a vivir con su tío cuando tenía unos 10 años, pero perdió contacto con su familia después de huir y ser adoptado por dos hermanas.

"Este es el día más feliz de mi vida", le dijo a la AFP en Brahmanbaria, el distrito fronterizo oriental donde nació en 1939.

En abril, un empresario publicó un video de Kuddus en Facebook, pidiendo ayuda para encontrar a sus padres. Todo lo que Kuddus recordaba de su primera década era el nombre de sus padres y su aldea.

Un pariente lejano de la aldea lo vio e informó a Kuddus que su madre, Mongola Nessa, seguía viva.

Kuddus -él mismo padre de tres hijos adultos y cinco hijas- viajó unos 350 kilómetros desde la ciudad occidental de Rajshahi para verla.

Durante el fin de semana se reunió con su madre, quien lo identificó por una marca en la mano, al igual que su hermana.

"Mi madre es muy vieja y no puede hablar correctamente", agregó. "Ella lloraba después de verme y me tomaba de las manos. Le dije 'tu hijo ha vuelto y no tienes que preocuparte por nada a partir de ahora'".

"Se tomaron de la mano y lloraron durante mucho tiempo", declaró a la AFP el sobrino de Kuddus, Shafiqul Islam. "Cientos de aldeanos que vinieron a presenciar el reencuentro también tenían lágrimas en los ojos", añadió.