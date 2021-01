Mente y cuerpo sano para iniciar 2021 con optimismo

El año 2020 ha sido difícil en todos los sectores de la sociedad debido a la crisis sanitaria generada por la pandemia del COVID-19.

Durante este tiempo, muchos se han visto afectados económica, social y emocionalmente.

Algunos no solo han perdido trabajos, sino que también han tenido que decir adiós a familiares por el COVID-19.

Al culminar 2020, la mayoría de los seres humanos aspira comenzar un nuevo ciclo, con metas y llenos de esperanza en que todo será mejor.

Nuevo año para recibir energía nueva

Romina Martucci, sanadora holística y canalizadora angelical dijo a TVN-2.com, que es importante poner en práctica todo aquello que nos permita elevar la frecuencia energética, tanto en la persona como en los espacios que frecuenta, particularmente, porque 2020 fue un año movido y distinto. “Urge que nuestra energía y paz interior regresen al balance”.

“Como seres espirituales e integrales, al cuidar nuestra vibración energética, estaremos protegiendo nuestros cuerpos sutiles, pero también nuestra mente y emocionalidad, que tarde o temprano se verá reflejado en nuestro cuerpo físico, logrando ese bienestar y tranquilidad que todos deseamos y merecemos”, destacó.

Agrega que el año 2021 requiere de seres despiertos, conscientes de la tierra, pero conectados a su espiritualidad.

En la cuenta de Instagram Soyoropendola comparte algunas prácticas sencillas como:

Crea un espacio dentro de casa lleno de tranquilidad, limpio y organizado, muy personal, íntimo y sagrado que sirva de retiro, así sea por unos minutos.

Respirar y agradecer todas las veces que puedas durante el día, conectar con tu presente. Meditar y conectar con las fuerzas superiores de luz en las que cada persona crea.

Invitar a alguna plantita a hacer vida en tu hogar. Disfrutar de la presencia de la naturaleza viva dentro de casa.

Armonizar tus espacios a través de la aromaterapia, usando aceites esenciales, sahumar con salvia blanca, encender palo santo o inciensos que eleven la vibración.

La música es fundamental, disfruta de alguna melodía clásica, “new age”, sonidos de la naturaleza o mantras para el equilibro y limpieza de tu energía y la del lugar.

Reír con ganas por algo, pintar, leer, ejercitarse o buscar cualquier actividad para desconectase de aquello que represente ansiedad y preocupación.

Cuidar lo que ves y con quien compartes, nutrir tu alma con aquello que realmente sume alegría y prosperidad a tu vida.

Ámate y encuentra un ratito para ser feliz y recargarte, el año que comienza lo amerita. Si pones en práctica alguna de estas recomendaciones al menos una vez a la semana, le abrirás las puertas a tu paz interior y confía, pues las células de tu cuerpo y tu alma te lo agradecerán.

El cuerpo también requiere de cambios

Al culminar un año e iniciar otro, muchas personas preparan sus listas de propósitos y metas por cumplir, entre los que destacan mejorar su aspecto físico.

Aunque lo ideal sería cumplirlo, muchos inician con ánimo, pero a los pocos meses abandonan sus objetivos.

Para el locutor, presentador y triatleta Domil Leira, lo más importante es tener fuerza de voluntad.

“Si no tienes fuerza de voluntad, cualquier objetivo que tú te traces iniciando el año no va a ser, porque no lo vas a lograr”, reiteró.

Leira recomienda anotarlo en diferentes lugares de la casa y tener una imagen de cuál es el resultado que se quiere obtener. “Que te recuerde la meta y propósito en el 2021”.

Además, recomienda conseguir un compañero o compañera para lograr juntos el objetivo en el proceso de entrenamiento.

¿Qué hacer antes de comenzar?

Según Leira, cada vez que van a arrancar con una etapa deportiva o cambio físico lo primero es desintoxicar el cuerpo y eliminar toxinas. “Depurar todo lo malo del 2020 a nivel físico”.

“Hemos llevado muchas veces una mala alimentación, un estilo de vida cerrando el año bastante pesado, altos consumos de alcohol y comida rápida en la calle”, recalcó.

Otras de las recomendaciones son: cambiar la forma de comer y tener horarios puntuales, hidratarse a lo largo del día (tres a cuatro litros de agua diariamente), consumir multivitamínicos, minerales, 45 minutos de ejercicios diario y dormir mínimo seis horas y máximo ocho horas.

Cambio físico en cuarentena

El año nuevo inicia en medio de un tiempo de cuarentena total, debido a la crisis sanitaria que vive el país y el mundo en medio de la pandemia.

Sin embargo, Leira recomienda usar todos los recursos que tienen en casa, reciclen, caminen y si conocen personas en la comunidad que hagan ejercicios, que se unan respetando las medidas de bioseguridad.