Música pop y protección del medio ambiente en el Festival Sziget de Budapest

Como parte de su campaña "Love Revolution" (revolución del amor, en inglés), el festival ofrecerá su escenario principal a activistas como Jane Goodall, una de las conservacionistas más populares del mundo, o la poetisa sudanesa Emtithal Mahmoud.

El Sziget 2019 fue inaugurado anoche por el propio Ed Sheeran, junto a la cantante francesa Jain, ante decenas de miles de espectadores que llegaron a Budapest de todo el mundo.

En la llamada "Isla de los Astilleros" del río Danubio, en pleno Budapest, los visitantes -que llegarán de unos 60 países del mundo- podrán disfrutar de un millar de diferentes programas.

Este gran festival, con centenares de programas y actuaciones de pop, música clásica, jazz, teatro, circo, cine y hasta clases de yoga en más de 70 escenarios o espacios, está considerado desde hace años como uno de los mejores de Europa.

La edición de este año contará con actuaciones de grupos como Foo Fighters, 1975, Twenty One Pilots, The National, Richard Ashcroft, Franz Ferdinand y Florence and the Machine, entre otros.

La cultura iberoamericana también está presente este año, con grupos como Puerto Candelaria, The Royal Flash, La Ganga Calé, Maruja Limón o La Banda Morisca.

En el espacio de circo actuará el grupo argentino Papito, así como los grupos de teatro callejero "Foco Al Aire" (México) o "Sound de Secá" (España).

Los organizadores esperan que el número de visitas supere este año el medio millón de personas.