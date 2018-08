Subastan un cartel inédito de la saga Star Wars por más de 25 mil dólares

Un cartel original de 1980 de la película "The Empire Strikes Back" de la saga Star Wars ha sido subastado en Dallas (Texas, Estados Unidos) por 26 mil 400 dólares, informaron este miércoles 1 de agosto medios de comunicación locales.

La casa de subastas Heritage Auctions había tasado inicialmente el póster con un precio de entre 5 mil y 10 mil dólares, pero debido a su "singularidad" dobló esta cantidad durante su venta el pasado fin de semana a un comprador que ha permanecido en el anonimato.

El director de Heritage Auctions, Grey Smith, explicó en un comunicado que la imagen conserva la idea original de su diseñador, Roger Kastel, quien se inspiró en el cartel del clásico "Gone with the wind" (1939), en el que aparece una romántica escena de Clark Gable y Vivien Leigh.

En el póster subastado, Han Solo y la Princesa Leia, interpretados por Harrison Ford y Carrie Fisher, aparecen abrazados a punto de besarse, dibujados en tonos vivos anaranjados junto a otros personajes, como Darth Vader, Boba Fett o Lando Calrissian.

La peculiaridad del cartel es que en la edición final que usó Lucas para su lanzamiento internacional, los colores fueron sustituidos por reflejos más fríos en azul y morado, y además los personajes secundarios desaparecen del diseño.

"The Empire Strikes Back" es la segunda película del universo Star Wars que tuvo su estreno el 21 de mayo de 1980 y contó con un presupuesto de 18 millones de dólares.