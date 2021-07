La increíble historia del hombre que fue tragado por una ballena

Tal y como cuenta la historia bíblica de Jonás, un profeta desobediente con los mandatos de Dios, fue tragado por una ballena y vomitado a las orillas de la costa de Fenicia, para luego llevar a la ciudad depravada de Nínive al arrepentimiento.

El relato es a menudo criticado por los escépticos debido a su improbabilidad, pero un pescador norteamericano puede dar fe, de que por más improbable que parezca la historia, puede ocurrir.

El hecho tuvo lugar en Massachusetts, Estados Unidos y el protagonista es Michael Packard, un pescador de 56 años a quien una ballena se lo tragó, mientras buceaba en busca de langostas. Según cuenta el propio Packard, el gigante marino lo tuvo en su boca durante 30 o 40 segundos y luego lo escupió de vuelta.

Entrevistado por un periódico local de Boston, el Cape Cod Times, Packard contó que él y su compañero de tripulación habían ido en su bote hasta la playa de Herring Cove donde las condiciones climatológicas eran excelentes, con una visibilidad del agua de aproximadamente 6 metros.

Después de lanzarse al agua con su equipo de buceo, el hombre sintió "un gran golpe y todo se oscureció".

El pescador pensó que había sido atacado por uno de los grandes tiburones blancos que nadan en la zona. "Luego palpé los lados y sentí que no tenía dientes", dijo.

"Y luego me di cuenta: 'Dios mío, estoy en la boca de una ballena y ella está intentando tragarme. Eso es, me voy a morir'". Packard pudo seguir respirando, ya que tenía su regulador en la boca, pero pudo sentir a la ballena “apretando los músculos de la boca” todo el tiempo.

En ese momento de angustia, Packard cuenta que solo pensó en su esposa y sus dos hijos.

"Entonces, de repente, subió a la superficie (...) y comenzó a sacudir la cabeza".

"Me lanzó al aire y caí al agua. Estaba libre y me quedé flotando allí. No podía creerlo... estoy aquí para contarlo".

Su compañero de tripulación, que había estado escaneando desesperadamente el agua en busca de burbujas del respirador de oxígeno de Packard, lo arrastró de regreso al bote.

El Departamento de Bomberos de Provincetown confirmó a CBS News que habían respondido a una llamada para ayudar a un pescador de langostas herido en una playa de Provincetown.

Las ballenas no 'tragan' personas

Las ballenas jorobadas tienden a alimentarse abriendo la boca para tragar la mayor cantidad posible de presas, como peces o krill.

Por ello, algunos científicos marinos creen que lo que le sucedió a Packard fue, con toda probabilidad, puramente accidental.

A pesar de las súplicas de su esposa para que cambie de trabajo, él dice que no piensa dejar su oficio de buzo que desempeña desde hace 40 años en el Cabo Cod, una península en el extremo oriental del estado de Massachusetts.

Afortunadamente el pescador solo se dislocó la rodilla y sufrió algunos hematomas y daños en los tejidos blandos de las piernas mientras estaba en la boca de la ballena.

