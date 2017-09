La misteriosa criatura que el Huracán Harvey dejó en Texas

Escamas diminutas, gigantescos colmillos afilados, un cuerpo rosa elongado. Una extraña criatura yacía en la arena ante la mirada desconcertada de Preeti Desai, fotógrafa y amante de la naturaleza. Intrigada, Desai compartió las imágenes en su cuenta de Twitter, pidiendo ayuda para identificarla.

Okay, biology twitter, what the heck is this?? Found on a beach in Texas City, TX. #wildlifeidpic.twitter.com/9IUuuL65qh

— Preeti Desai🌿 (@preetalina) September 6, 2017

Las imágenes se hicieron virales, al punto que Desai llegó a tuitear que la anguila necesitaría su propio agente.

My dead (possible) fangtooth snake-eel needs an agent. https://t.co/crcfL3pgNj — Preeti Desai🌿 (@preetalina) September 13, 2017

La pregunta llegó al biólogo y especialista en anguilas, Kennet Tigue, quien señaló que se podría tratar de una anguila con colmillos, un congrio o una anguila jardinera, según reportó BBC.

Yay! @preetalina's mystery monster just got some likely IDs from experts, thanks to @sarahkeartes! https://t.co/eUShvof4Wg — Jason Bittel (@bittelmethis) September 8, 2017

Se presume que el inusual animal llegó a la playa a causa de los fuertes vientos e inundaciones ocasionados por el huracán a finales de agosto.

Luego que varias personas en redes sociales catalogaran al animal como “monstruo”, la fotógrafa salió en su defensa.

“Oigan, esto no era aterrador, no era colosal y no era un monstruo. Solo era una criatura marina tratando de vivir su vida”, tuiteó. Desai manifestó a BBC que dejó al animal en la playa “para que la naturaleza siguiera su curso”.