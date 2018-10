Otras tres mujeres podrían haber sido acosadas por Cristiano Ronaldo

Según la abogada, una de las víctimas fue supuestamente violada, otra fue agredida y una firmó un pacto de confidencialidad para que no se hiciera público.

“Las estoy rastreando para verificar la información", comentó Stovall, esperando que las cuatro mujeres enfrenten al futbolista.

Por su parte, Ronaldo decidió viajar a Portugal para preparar su defensa.

El deportista negó en su cuenta de Twitter las acusaciones en su contra.

I firmly deny the accusations being issued against me. Rape is an abominable crime that goes against everything that I am and believe in. Keen as I may be to clear my name, I refuse to feed the media spectacle created by people seeking to promote themselves at my expense.